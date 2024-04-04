蔡英文、賴清德、陳建仁、鄭文燦 捐1個月所得挺花蓮

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（中央社記者賴于榛台北4日電）花蓮強震釀死傷及建築物倒塌，為拋磚引玉挺花蓮，總統府今天宣布，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦都將以個人身分，分別捐出1個月所得至衛福部賑災專戶，祈願遭受震災的傷者早日康復、逝者安息。

副總統當選人蕭美琴晚間也在臉書表示，將以個人身分，捐出新台幣30萬元所得到衛福部賑災專戶，協助受災地區早日重建，讓花蓮鄉親獲得更多支持。

總統府發言人林聿禪今天透過媒體群組表示，昨日地震造成花蓮多處災情及民眾不幸傷亡事故，政府各相關單位持續協助花蓮縣政府進行災害復原，包含行政院昨日已撥款新台幣3億元，協助花蓮縣府進行重建工作，並責成衛福部成立「0403花蓮震災援助專案捐款專案」。

林聿禪說，蔡總統、賴副總統，以及陳建仁、鄭文燦都將以個人身分，分別捐出1個月所得至衛福部賑災專戶，祈願遭受震災的傷者早日康復、逝者安息；盼中央地方與全體民眾共同努力，使受災地區早日重建、花蓮民眾獲得更多支援，儘早恢復日常生活。

衛生福利部今天公布勸募專戶，民眾可透過匯款、集資平台、LinePay等3大管道捐款，其中集資平台、LinePay晚間7時開放。（編輯：林克倫）1130404