花蓮地震各界善款湧入 轉帳捐款專戶免收跨行手續費

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（中央社記者曾智怡台北4日電）昨天上午花蓮7.2強震災情慘重，各界善款湧入，財金公司今天表示，全體金融機構與財金公司響應政府募款賑濟救災，在震災捐款專戶收受捐款期間，免收震災捐款跨行手續費。

花蓮近海發生芮氏規模7.2強震，造成民眾傷亡、多處房屋道路毀損，各界紛紛伸出援手，協助災民早日度過難關。

財金公司發布新聞稿表示，全體金融機構與財金公司為響應政府募款賑濟救災，自113年4月3日起至震災捐款專戶停止收受捐款（5月3日）為止，免收震災捐款跨行手續費；財金公司同時捐款300萬元。

財金公司說明，凡經由金融資訊系統各項跨行服務，包含匯款、ATM轉帳等方式，以新台幣捐款至政府機關公告的震災捐款專戶者，一律免收跨行交易手續費；若有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日的次月底前返還至捐款帳戶。

玉山金控今天宣布，已由玉山人發起共同捐款響應賑災，連同玉山金控、玉山銀行，透過玉山志工基金會，合計捐助2000萬元。相關經費將透過衛福部0403花蓮震災捐款專戶，統籌協助醫療、人道救援與衛生安全工作。

玉山金控表示，對於顧客因天然或特定災害等重大不可抗力因素導致無法履行契約時，將依個案情況受理申請本金緩繳、本息緩繳及展延還款期限等紓困方案，以協助受災戶一同度過難關。

新光三越宣布，捐款1000萬元給花蓮縣政府「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」，做為協助災區重建及賑災之用，盼撫慰受傷民眾與罹難者家屬，一起共渡難關，同時向參與救援工作的警消及醫護人員，致上最高敬意。

全聯董事長林敏雄表示，25年前接手全聯即遭逢921大地震，因此對於花蓮地震造成嚴重災情感同身受，全聯第一時間先盡快恢復災區周邊門市營運，確保民生物資供給無虞，同時考量災區民眾重建家園辛苦，將捐贈1000萬元，為災區重建盡微薄心力。

同時，針對因地震造成房屋受到損害民眾，全聯慶祥基金會表示，可至全聯門市提出申請急難救助服務，後續由在地專業社工進行簡要評估，並依區公所「地震災害證明書」提供自有戶每戶2萬元、承租戶每戶1萬元的急難救助金，盼受災民眾早日恢復正常生活。

萊爾富為表達企業關懷的社會責任，將捐出新台幣100萬元；另消費者至全台萊爾富門市購買任一杯Hi Café 咖啡商品，萊爾富再加碼每杯捐出10元援助救災及重建，後續善款將統一捐至衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會。（編輯：黃國倫）1130404