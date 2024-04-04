鍾東錦捐1個月薪資賑災 助花蓮重建

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（中央社記者郭宣彣苗栗縣4日電）花蓮3日發生規模7.2地震，苗栗縣長鍾東錦今天表示，捐出1個月薪資投入賑災，希望盡棉薄之力助花蓮復舊重建，也藉此拋磚引玉，帶動企業與熱心民眾加入。

苗栗縣政府今天發布新聞資料指出，花蓮3日發生規模7.2地震，造成民眾傷亡及房屋傾倒、橋梁道路毀損慘重災情，鍾東錦捐1個月薪水投入賑災及重建。

鍾東錦表示，花蓮災損嚴重，各界都很關心，若需要苗栗縣人力支援，縣府消防局等相關單位已做好整備工作，也會派員全力協助，與受災民眾站在一起。

鍾東錦指出，他更要捐出1個月薪資所得投入賑災及復舊，盼盡棉薄之力，也希望帶動企業、民眾加入賑災行列，協助災民度過難關。（編輯：陳仁華）1130404