苗栗提振社工士氣 獎勵績優、進修舒壓有補助

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣府今天舉辦活動慶祝社工日，除發放每名社工新台幣800元「充電券」，並宣布多項激勵措施，包括提供績優社工3萬至5萬元獎勵金；進修、參加考試及舒壓課程也給予補助。

苗栗縣社會處表示，每年3月的第3個星期二是世界國際社工日，台灣由於「社會工作師法」於民國86年4月2日公布施行，因此將4月2日訂定為全國社工日。

社會處今天在縣府大廳舉辦慶祝社工日暨社工充電交流活動，縣長鍾東錦頒獎表揚2名113年度全國社會工作專業人員獲獎者徐于禾（資深敬業獎）及黃千虹（績優社工獎），並感謝23家受委託執行苗栗縣社福方案的機構團體。

鍾東錦指出，前陣子台北市保母疑虐童致死案，對社工士氣難免造成影響，縣府盼給予社工更多實質支持，研擬激勵措施，包括未來每年選拔30名績優社工頒發激勵獎金3萬至5萬元；提供社工碩士進修補助最高2萬元、社工師考照報名費補助；以及每年給予資深社工5000元的休假或舒壓課程補助；舉辦國內外觀摩培訓營等。

鍾東錦說，隨著社會日趨複雜，環境風險增加，相信各縣市都面臨社工出走、人力難補窘境，地方政府難主導加薪，但可變通利用其他方式激勵社工，讓社工夥伴安心敬業，提供專業服務，扮演縣府與需要被照顧家庭間的橋梁。

苗栗縣社會處長張國棟指出，苗栗縣各社福領域社工約有550人，為感謝大家辛苦付出，今年發放每人800元「社工充電券」好好陪伴家人用餐。他表示，縣府不會讓社工單打獨鬥，將結合衛政、警政、教育、民政等體系合作，共同建立社會安全網。

會中受表揚的資深社工徐于禾現年46歲，投身社工領域已20年，主責業務多為兒少安置，曾經半夜2時趕赴台北，把孩子從派出所帶回機構安置，也看過安置少年不適應機構生活，綁窗簾垂降逃跑，最終在網咖店苦勸整夜才結束鬧劇，「看到這些孩子結束安置後都沒走偏，如今都有穩定生活，是最大的欣慰」。

從基層社工員到目前接任苗栗縣徐月蘭社福基金會執行長主管職，徐于禾告訴中央社記者，將持續培養社工新血，透過專業研習，讓社工更有能量、自信面對挑戰，堅持做好服務，找回社工價值。（編輯：郭諭儒）1130402

苗栗縣政府2日舉辦慶祝社工日活動，縣長鍾東錦（右4）率社會、警察、衛生、教育、民政等單位主管出席，強調結合各體系合作共同強化社會安全網，並宣布多項激勵措施，給予社工實質鼓勵。中央社記者管瑞平攝 113年4月2日