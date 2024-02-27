林敏雄：今年零售回歸正常 全聯大潤發營收拚2100億

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（中央社記者曾智怡台北27日電）疫情紅利爆發期落幕，全聯董事長林敏雄今天表示，今年零售市場回歸正常，全聯今年目標展店52家，並將持續布局生鮮電商與電支市場，年度營收拚新台幣2100億元（包含大潤發）。

另外，由全聯百分之百投資的專營電子支付機構「全支付」將跨出海外，首站瞄準台灣人旅遊熱點日本，預計2月29日正式上線，屆時可在全日本包含藥妝、超商等上百萬個支付據點使用。

截至2023年，全聯累績超過1160家門市，林敏雄今天表示，去年全聯及大潤發合計整體業績達2000億元，今年營收拚2100億元（含大潤發），預計展店52家，其中，中南部門市拓點幾乎都會附設停車場，總店數目標超過1200店。

林敏雄說，疫情期間全聯連續3年業績達兩位數成長，主因民眾為防疫在家自煮，今年則回歸正常。

談及今年台灣經濟展望，他以近日股市開紅盤為例，看好整體經濟。對於電價可能調漲，他則強調，「全聯漲價絕對是被動」，會漲價都是因電價調漲、廠商成本提高，帶動商品價格上漲，「沒有因為要多賺一塊錢而漲價」。

全聯今年除了持續展店，生鮮電商布局不停歇，目前全台已超過739家實體門市導入「全聯小時達」，加上Uber Eats、foodpanda兩大外送平台的服務，以每家服務門市半徑3至5公里計算，可涵蓋全台包含離島將近100%外送區域。全聯指出，去年全聯小時達營收成長超過兩成，今年目標持續挑戰雙位數成長，達58億元。

全聯也跨足電子支付市場，全支付自2022年9月1日正式上線，至今會員數突破460萬，已有超過22萬可支付據點。

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全支付跨境布局捎來好消息，全聯表示，與日本支付業者PayPay合作的支付案已獲准許，將在2月29日上線，未來民眾赴日旅遊不必換太多日幣，只要有全支付，就能在日本當地超過上百萬個支付據點使用，包含超商、電器行、藥妝、計程車、日本風景區小店等皆可支付，並預計拓展至韓國、泰國等台灣人旅遊熱點。

另一方面，全聯宣布2024年正式成立「永續委員會」，由總經理蔡篤昌擔任主席，以「全聯善美的永續發展策略」執行「永續農業」、「循環減塑」、「減碳綠能」、「惜食減廢」4大行動計畫，並發表「rePXMART」標誌，宣示未來將有效整合資源並積極循環利用，將永續策略導入各部門，擴大綠色經濟規模。（編輯：張均懋）1130227