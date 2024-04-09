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衛福部專戶震災募款 6天內湧入逾3.2億元

2024/4/9 09:30（4/9 10:24 更新）
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花蓮強震造成天王星大樓傾斜5日開始拆除，6日上午發現大樓更加傾斜，施工暫停，結構技師和拆除業者將討論是否改變拆除方向。中央社記者張祈花蓮攝 113年4月6日
花蓮強震造成天王星大樓傾斜5日開始拆除，6日上午發現大樓更加傾斜，施工暫停，結構技師和拆除業者將討論是否改變拆除方向。中央社記者張祈花蓮攝 113年4月6日
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（中央社記者賴于榛台北9日電）花蓮強震釀災，財團法人賑災基金會今天公布最新募款金額，截至昨天晚間11時59分，募款逾新台幣3.2億元，總捐贈筆數近11萬筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶就達2億517萬餘元。

衛福部4日公布由賑災基金會開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，讓民眾能透過匯款、集資平台、LinePay等3大管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天發布新聞稿，公布截至昨天晚間11時59分的募款進度，共計募得3億2654萬元，總捐贈筆數近11萬筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶金額為2億517萬餘元、挖貝集資平台專案3615萬餘元，LINE Pay愛心捐款為8520萬餘元。

賑災基金會說，此次接受行政院委託辦理專案募款，後續將以災民需求為先，妥善運用與管理善款，目前行政院及花蓮縣政府刻正集結資源進行救災，以緊急救援、醫療、收容為第一要務，並協調各單位盤點災損，基金會除支援第一線現場救災人員外，後續將遵循勸募規定，妥善將善款用於災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建4大項目，將民眾愛心發揮最大效益。

此外，賑災基金會也表示，0403花蓮震災當日，便已發文各縣市政府受理賑助申請，民眾如有災損情形，得與戶籍縣市社會相關局處洽詢，後續待各縣市政府盤點完畢提出申請後，基金會將迅行核發相關賑助。（編輯：張均懋）1130409

衛福部專戶震災募款 9日起4大超商捐款免手續費

（中央社記者葉素萍台北8日電）賑災基金會表示，四大超商響應捐款免手續費，從4月9日凌晨零時開始，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台進行捐款，4月9日上午9時起，全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台也可捐款。

賑災基金會說，民眾可至四大超商門市透過多媒體機台，點選「0403花蓮震災募款專案」，並依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。相關捐款手續費將由超商自行吸收，不會向民眾收取任何費用。透過超商門市捐款的民眾，勾選「索取捐款收據」，將由賑災基金會於捐款活動結束後統一寄出收據。（編輯：林興盟）1130408

#台灣土地銀行
#花蓮地震
#行政院
#衛福部
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