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台積電基金會關懷受災戶 張淑芬：安定救災的心

2024/4/9 11:44
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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）0403地震造成花蓮多處災情，台積電慈善基金會董事長張淑芬今天到花蓮關心災情，曾多次協助災民讓她感觸深，不會與政府做的事重複，「大家一起把花蓮受災的心安定下來」。

張淑芬上午9時40分抵達花蓮火車站，接受媒體聯訪表示，自己不是專家，實際提供什麼需求，在沒看之前不會做決定，政府正在做的也不會去做，例如拆遷等工作，但也希望其他企業也能來看看「大家一起把花蓮受災的心安定下來」。

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張淑芬第一個行程是到民意社區看災情，這是大樓式集合住宅，低樓層公共區域及部分住家出現牆面龜裂、水泥外牆脫落等災情。

住戶張姓婦人說，和女兒同住10年多，這一次地震太恐怖，家裡到處都掉落的水泥塊，梁柱有裂縫，讓她夜不安眠，說著眼眶泛紅，頻頻向張淑芬道謝，張淑芬當場承諾會給予協助。接著前往美崙地區其他受災戶，下午將到秀林鄉「凱歌園少年中途之家」關懷。（編輯：黃世雅）1130409

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