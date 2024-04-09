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衛福部專戶震災募款 關渡宮保安宮湧蓮寺捐千萬

2024/4/9 17:39
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（中央社記者賴于榛台北9日電）花蓮強震釀災，財團法人賑災基金會今天公布最新募款金額，截至下午4時，募款近新台幣3.6億元，其中台北關渡宮、台北保安宮、蘆洲湧蓮寺、大豐有線電視、上銀科技皆捐贈1000萬元。

衛福部4日公布由賑災基金會開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，讓民眾能透過匯款、集資平台、LinePay等3大管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天透過新聞稿公布截至下午4時的募款進度，共計募得3億5896萬餘元，總捐贈筆數逾11萬筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶金額為2億2808萬餘元、挖貝集資平台專案4006萬餘元，LINE Pay愛心捐款為9081萬餘元。

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賑災基金會指出，8日銀行營業後，開始收到數筆大額捐款，其中財團法人台北關渡宮、財團法人台北保安宮、蘆洲湧蓮寺、大豐有線電視、上銀科技皆捐贈1000萬元，另外亞洲藏壽司股份有限公司捐贈200萬元。

賑災基金會說，湧蓮寺在災後隨即表達捐款相助的意願，藏壽司則表示，藏壽司董事長西川健太郎係因當年311東日本大地震後，看到台灣民眾慷慨解囊，有感於台灣人的熱心與愛心，才決定來台灣拓點，今年已經是藏壽司來台第10年，看到台灣遭遇嚴重地震，期盼可以貢獻心力，協助災區早日度過難關。（編輯：林興盟）1130409

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