巴西國會友台小組慨捐31萬元相挺台灣賑災

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（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）4月3日花蓮地震發生後，巴西聯邦眾議院友台小組212位成員聯合募捐1萬美元（約新台幣31萬元）協助中華民國政府賑災，彰顯巴西國會力挺台灣的熱忱及力度。

巴西聯邦眾議院去年10月獲得212位眾議員連署成立友台小組，持續透過致函、連署及提案等方式，支持台灣參與國際組織。

友台小組主席阿瑪拉（Junio Amaral）3月下旬接受中華民國政府邀請訪台，期間獲外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥、立法院長韓國瑜及相關機構熱誠接待。

3日花蓮地震發生後，阿瑪拉立即於X平台貼文，對台灣震災表達關切慰問，4日在X平台與Instagram號召友台小組212位成員聯合募捐協助台灣賑災，充分彰顯巴西國會力挺台灣的熱忱及力度。

阿瑪拉今天將募得善款1萬美元交付駐巴西代表廖志賢，強調台灣之行是他從政以來最難忘的訪問，對外交部長吳釗燮真誠熱情的接待印象深刻，並對台灣民眾友善熱情甚為感動。

阿瑪拉表示對台灣遭遇25年來最大地震災情感到難過，希望透過募捐善款表達一份心意，並向台灣政府傳遞巴西國會友台小組的真摯友誼，同時肯定台灣民眾面對挑戰的堅強意志與勇敢良善。

駐巴西代表處表示，已將阿瑪拉相關善款匯入衛福部賑災基金捐款帳戶。

巴西媒體Gazeta do Povo亦報導本次捐贈，引發廣大回響。（編輯：韋樞）1130410