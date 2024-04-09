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民主基金會10日開董事會 傳韓國瑜不會出席

2024/4/9 19:12
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（中央社記者吳昇鴻、王承中台北9日電）台灣民主基金會董事會改組受矚目，基金會日前決定10日下午召開董事會。外傳立法院長韓國瑜辦公室迄今尚未收到任何開會通知，且韓國瑜明天下午將接見美國智庫「2049計畫研究所」訪問團主席薛瑞福（Randall G. Schriver）一行，恐怕也無法參加。

台灣民主基金會日前發布新聞稿表示，今年2月5日向代理董事長、外交部長吳釗燮辦公室說明，因應立法院改選與第7屆董事監察人任期屆滿的董事長改選及董事監察人改組案，之後吳釗燮於2月23日向立法院長韓國瑜說明相關事宜，但是，台灣民主基金會直到3月28日都等不到開會日期通知。

台灣民主基金會說明，根據財團法人法規定，基金會須在4月15日前，將去年度決算報告送達主管機關外交部，沒有延期提報的空間。外交部最後決定在4月10日下午開會，並向韓國瑜辦公室說明。第7屆第6次董事暨監察人會議所推舉董事長，將補足前董事長游錫堃所留下的任期，該任期到今年6月16日屆滿。

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不過，據了解，韓國瑜辦公室到今天下午始終沒有接到任何台灣民主基金會送來的開會通知，且韓國瑜明天下午將接見美國智庫「2049計畫研究所」訪問團主席薛瑞福（Randall G. Schriver）一行，恐怕也無法參加台灣民主基金會董事會。

對於韓國瑜辦公室迄今沒有收到開會通知，台灣民主基金會表示，有關韓國瑜是否出席，或是有無通知的其他細節，都沒有評論和說明。（編輯：翟思嘉）1130409

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