民主基金會執行長駁金庫說法 籲民主協商繼任人選

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（中央社記者吳昇鴻台北23日電）有媒體評論台灣民主基金會是政黨「金庫」，民主基金會執行長黃玉霖今天說，把民主協商產生提名的執行長人選打成「政治酬庸」不公平，他呼籲執行長人選議題儘快回到政黨合作軌道，以民主協商傳統慣例處理。

民主基金會執行長黃玉霖今天發布聲明稿表示，台灣民主基金會是跨政黨合作的國家機構，也是台灣政黨合作的典範，長期跨政黨合作治理，董事長依慣例由立法院長擔任，執行長則尊重主管機關外交部的行政權責，並以民主協商產生提名人選，行之有年。

他說，有關執行長人選，近日部分網路、媒體和談話性節目刻意拿他的經歷做文章，且把民主基金會稱為「政黨小金庫」，把民主協商產生提名的執行長人選打成「政治酬庸」，對基金會造成莫大傷害，不公平也不公正。

黃玉霖舉例，在他任期內，面對疫情，基金會首次舉辦世界民主運動大會（WMD），受到所有國家代表稱許，基金會的國際NGO合作案件創造歷史新高，他更多次代表台灣出訪。

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台灣民主基金會於2003年6月17日成立，依照組織章程規定，基金會由董事13人至17人組成，董事會設董事長1人，立法院長、總統府秘書長、外交部長為當然董事，其餘董事包含產、官、學、政黨代表及非政府組織人士。

前立法院長游錫堃2月1日卸任，民主基金會暫由外交部長吳釗燮代理董事長，新任立法院長韓國瑜日前表態，尊重改任期程，期許能盡己之力做到超然專業，正努力邀請政大教授盧業中出任執行長。（編輯：郭無患）1130323