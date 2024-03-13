綠控把民主基金會補助當黨產 藍：轉移焦點規避質疑

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨立委徐巧芯稱台灣民主基金會成為民進黨小金庫，民進黨則指控，國民黨將民主基金會的補助款當黨產用。國民黨今天表示，民進黨應該向全民清楚說明，而不是企圖轉移焦點，規避各界質疑。

國民黨立委徐巧芯指台灣民主基金會成為民進黨小金庫，民進黨回應，申請經費皆符合補助要點，完全禁得起檢驗；反觀國民黨連經營Twitter、更新網頁，這些與推廣民主人權無關的黨務費用也向基金會申請，把補助款當黨產用。

國民黨今天透過新聞稿表示，民進黨根本是此地無銀三百兩，民主基金會對民進黨的補助經費，被揭露拿去做為輔選小金庫，只用一句「完全禁得起檢驗」就能杜悠悠之口嗎。

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國民黨指出，民進黨黨工多次在所申請的活動受訪時，提到政黨輔選工作，難道這不是藉基金會的補助，做選舉之實嗎，民進黨應該向全民清楚說明，而不是企圖轉移焦點，規避各界的質疑。

國民黨表示，透過民主基金會的補助，維護、建立與國際溝通的管道，向國際表達國民黨在各個議題的立場，難道民進黨又要雙標，其他政黨的國際溝通經營就是不民主，只有民進黨的聲音才是民主嗎，民進黨面對「小金庫」的質疑不好好解釋，只會雙標的發言，轉移焦點，根本就是此地無銀三百兩。（編輯：蘇志宗、張良知）1130313