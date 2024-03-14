藍籲公布所有疫苗採購合約 綠：應尊重司法偵辦

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（中央社記者范正祥、林敬殷台北14日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會，呼籲政府儘速公布所有採購COVID-19疫苗合約，並質疑當初用意識形態擋住採購疫苗，沒有讓人民快速取得疫苗。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，司法偵辦中的案件，各方都應自制，也應尊重司法。

媒體人吳子嘉指稱政府採購BNT疫苗貪污，前衛福部長陳時中提告求償新台幣1000萬元，台北地院昨天開庭。

國民黨立法院黨團今天於黨團記者室召開記者會，國民黨團副書記長徐巧芯主持，立委蘇清泉、盧縣一、羅廷瑋出席，評論政府採購疫苗。

徐巧芯說，陳時中昨天在法庭上的說法，證明了這不是不能公開，只是不想公開。

徐巧芯表示，這也證明了，當時政府就是想要跳過上海復星總代理，意識形態優先於人民健康和安全之上，不惜讓人民晚打疫苗，還卡住有能力幫忙買到比較便宜疫苗的民間人士。

徐巧芯質疑，政府幾次採購疫苗，過程都交代不清，價格不一、說法不一，結果卻沒人負責；至今莫德納等疫苗價格還沒有公布，她要求民進黨政府不要以為時間過了，就閃過去了，應該要儘速公布所有疫苗採購合約。

羅廷瑋說，有些事不能就這麼過了。他質疑，當時明明可以很快速買到便宜的疫苗，把每一分錢用在刀口上，但因為某些人心中的意識形態，拖延採購疫苗的時間 ，還增加了價格，希望能查出真相，希讓大家知道。

吳思瑤表示，陳時中基於捍衛個人名譽，捍衛國家履行衛福部長的職責，不容謠言造成名譽傷害，陳時中基於維護個人名譽，有權提出告訴，請求司法還其清白，也是司法應當介入釐清的部分，沒有寒蟬效應問題，台灣是自由民主法治的國家，遭到嚴重的人格污衊，司法是最後一道防線。

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吳思瑤說，國民黨不要事後英明，疫情期間，各國都缺疫苗，也在搶疫苗，面對嚴峻時刻，先搶先贏，政府設法跟大國爭取疫苗，當初國民黨立委也在立法院表示，「買貴也要買」、「盡快買」，國民黨應該回想當初說過的話。

吳思瑤說，台灣人口少，採購劑量相對少，國際競爭力及成本單價當然會比較高，國民黨不要事後英明，每次選舉就拿疫苗來消費，老調重彈。（編輯：蘇志宗）1130314