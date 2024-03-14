民主基金會董事派任藍指違背章程 綠：空穴來風

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（中央社記者林敬殷台北14日電）財團法人台灣民主基金會3月將改選，國民黨立委王鴻薇今天質疑民進黨違背組織章程，更改董事的政黨比例人數，令人不齒。民進黨立法院黨團表示，沒有聽聞這樣的訊息，這樣的說法是空穴來風，國民黨應檢討自己濫用經費的情況。

2024年總統及立委選舉過後，韓國瑜於2月1日當選立法院長，游錫堃辭去立委職務，台灣民主基金會將依慣例進行改組，人事改組前夕，卻傳聞不斷。

王鴻薇今天表示，董事名單中按政黨比例提出的政黨代表，3月6日竟然被改為民進黨5席、國民黨4席、民眾黨1席，完全違背組織章程的行為。結果，雖然昨天改回政黨比例4：4：1，然而政黨代表及政府代表外，安插貌似中立的民進黨人士做為財經代表跟非政府組織團體代表，把國家當我家，這種寄生政府的行為，無法接受也令人不齒。

王鴻薇指出，政黨代表以外的董事，包括外交部長吳釗燮、總統府秘書長林佳龍、貿協董事長黃志芳、民間團體代表的陳秀惠等人都是民進黨。政府代表是黨籍人士就算了，黃志芳、陳秀惠兩位還用財經代表跟NGO代表來包裝，假裝中立，讓「綠友友」繼續盤據民主基金會董事會。

民進黨團幹事長吳思瑤上午回應媒體詢問時說，完全沒有聽聞這樣的訊息，這樣的說法完全是空穴來風，沒有辦法針對一再的空穴來風謠言評論。

吳思瑤表示，期待民主基金會未來改組之後，其運作能依循成立的宗旨和方針，深化台灣跟民主同盟國家之間的國際合作跟交流。

對於韓國瑜透過臉書表示，力邀政大外交系教授盧業中出任改組後的執行長，吳思瑤表示，依照過去慣例，總統對於執行長人選應有相當大的任命權力，不管是董事的派任或執行長的派任，都希望能夠維持慣例，推選各方都能接受的人選，也希望未來的民主基金會在正確的台灣路線上前進。

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國民黨立委徐巧芯批評民進黨拿國民黨的社群申請補助魚目混珠，她說，基金會補助要點原則就是民主外交人權，國民黨社群是對外關係，可以申請補助，讓國外可以看到台灣政黨在做什麼，內容都是跟外國互動的內容，反觀民進黨把經費辦國務青旗艦營就是為了打選戰。

吳思瑤說，國民黨一再被踢爆濫用申請補助經費，幾年下來拿了超過新台幣500萬元，申請外訪計畫都聚焦在中國，「中國大陸是民主國家嗎？」還把經費挪用把國民黨網站「英翻中」，更把補助經費拿出做政黨選舉相關的民調，如果把國民黨申請過的經費抽絲剝繭，可以發現都是用在不合宗旨的項目，這才是社會應該加以撻伐，國民黨應好好檢視自己的不當挪用。（編輯：翟思嘉）1130314