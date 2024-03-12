綠批不在籍投票引中共介選 朱立倫：能否有點長進

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（中央社記者游凱翔台北12日電）民進黨批評國民黨提出不在籍投票，恐讓中共介選。國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨除抗中保台外，能否有點長進，民主走到了21世紀，全世界許多民主國家都有不在籍投票，民進黨在野時也曾提過。

朱立倫說，許多在外地工作的年輕人每到選舉就要回到戶籍地投票、更有上百萬海外民眾無法回台，民進黨不應用荒謬且不合邏輯的主張，剝奪數百萬人投票權利。

提到傳記電影「奧本海默」囊括奧斯卡最佳影片等7項大獎，朱立倫說，這部電影展現出世人對和平的重視與渴望，兩岸情況更是如此，不可因為沒有溝通造成誤解、惡意螺旋造成衝突、導致戰爭。尤其金廈海域事件就是因為沒溝通或政治操作變成惡意螺旋，不僅全民擔憂，國際亦同，希望民進黨政府負責任解決。

國父孫中山逝世99週年，朱立倫上午在國民黨中央黨部獻花致敬，受訪時做上述表示。

國民黨上午也召開「抗中保台又來了，違憲擋不在籍投票，民進黨淪民主退步黨」記者會。

國民黨立委王鴻薇表示，全世界共有一百多個國家採不在籍投票，包括美國、日本、韓國甚至印度、菲律賓都有採取，若採不在籍投票將使中國介入選舉，那為什麼這些國家都不擔心被介選，就算美中對抗激烈，但美國今年的總統大選也未因此撤銷不在籍投票。

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王鴻薇指出，不在籍投票是重大議題，呼籲民進黨正視民眾要求、尊重民主機制，並在議場好好討論，而非抹黑抹紅。

國民黨立委許宇甄也質疑，難道只要民進黨不同意，就是違憲；不在籍投票違反哪一條中華民國憲法，美英法日韓的不在籍投票是否也違憲；民進黨是否要站在所有在外地工作青年的對立面，甘願犧牲台灣民眾參政權，就為了抹紅國民黨。（編輯：蘇龍麒）1130312