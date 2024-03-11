朱立倫：柯建銘抹黑抹紅 藍委仍力推民生及改革法案

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（中央社澎湖縣11日電）國民黨主席朱立倫今天在澎湖指出，民進黨團總召柯建銘最近臉書發文，就是在抹黑抹紅，攻擊國民黨新科立委，削弱其戰力，但全體立委會站在民意立場，監督政府，全力推動民生與改革法案。

朱立倫今天抵澎參加主持國民黨澎湖縣黨部辦理龍舞探吉新春團拜暨陳永康、林倩綺與柯志恩3立委聯合服務處揭牌，包括主委陳雙全與國民黨籍議長陳毓仁等人與會，其中與澎湖淵源很深的陳永康、澎湖女兒林倩綺都隨朱立倫抵澎，認養澎湖責任區，未來全力支持澎湖大小事。

陳雙全表示，國民黨黨部與黃復興黨部合併，早在10年前就提出，朱立倫最近提出此一震撼理念，未來兩黨部合併在一起，分工合作，看到了希望，國民黨巨輪可向前轉動。

朱立倫指出，國民黨此次提名40立委中，個個都具有專業與民意基礎，其有10名都是非常具有戰鬥力立委，將全力推動國民黨所提出的民生法案與改革法案。

對於柯建銘建議國民黨立委可以辦二次集訓，他願意去幫忙上課，朱立倫在媒體聯訪時反駁指出，這完全是以抹黑抹紅來攻擊新科立委，就是要削弱戰力，已經不是陰謀，這是陽謀，相信國民黨立委個個堅定立場，跟民意站在一起，全力監督政府，同時展現民意，把民眾認為過去的不公不義全力揭發，全力推動民生法案、改革法案。

朱立倫也針對最近力推的不在籍投票問題，全世界民主國家都有實施，尤其台灣有近百萬國人在海外各地工作，也有近百萬人不在自己戶籍地，每次投票一定要返鄉投票，澎湖人感受最深，這完全不符合民主制度與精神，尤其民進黨在野時曾力推不在籍投票，現在國民黨推動，民進黨竟說是違憲，民進黨真正民主退步，更應好好學習。（編輯：陳仁華）1130311

國民黨澎湖縣黨部11日辦理新春團拜暨立委聯合服務處揭牌活動，黨主席朱立倫（中）出席，並與黨部主委陳雙全（左3）、國民黨籍議長陳毓仁（左2）等人一同拜年。中央社 113年3月11日