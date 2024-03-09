柯建銘批藍委素質差 藍營反擊民進黨不知反省

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘批評國民黨立委素質之差，30年僅見，而且是差得很整齊，可統稱「國民黨新科立委症候群」。國民黨立法院黨團今天回擊，身為資深民意代表的柯建銘，忘記民代的職責是監督政府，不是炮口對著立法院同事。

柯建銘8日透過臉書表示，國民黨立委素質之差，30年僅見，每次質詢都成笑話，不管上對下、不可反質詢、不可插話等、違憲違法言論謬論百出，可謂「七講八漏氣」。

他指出，所有國民黨團及民眾黨團提出的國會改革、毀憲亂政法案，全部付委；博君一粲外，其實是國民黨盡洪荒之力，集違法違憲之極，在世界政治史可上金氏世界紀錄，這不是「憲政危險時刻」什麼才是。

國民黨團今天透過新聞稿回應表示，柯建銘通篇除了自我感覺良好、往臉上貼金，實在看不出有什麼能福國利民的價值。尤其是過去民進黨執政8年下來，現在不管是食安風暴、兩岸緊張、以及物價全面上漲，讓民眾的痛苦指數直線增加，在在都讓人看到，不知反省、不求改進、只想在同溫層取暖的民進黨政府。

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國民黨團表示，身為資深民意代表的柯建銘，卻忘記民意代表的職責是監督政府，而不是炮口對著立法院同事，這種不敢監督政府的黨意立委，就是讓民眾更厭惡的元凶。

國民黨團指出，柯建銘身為執政黨黨團的大黨鞭，對於代表最新民意，新人新氣象的新國會，不但不接受還處處攻擊，表示民進黨政府已經黔驢技窮，連大黨鞭都需要出來粉飾太平，民進黨的腐敗已到病入膏肓無可救藥的程度，柯建銘才該好好反省，閉門思過。（編輯：黃瑞弘、郭無患）1130309