柯建銘批3新科藍委將國會馬戲團化 藍：酸葡萄心理

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（中央社記者郭建伸、劉冠廷台北2日電）民進黨團總召柯建銘今天在社群平台點名國民黨新科立委翁曉玲、牛煦庭與羅廷瑋，認為3人昨天對行政院長施政總質詢的表現不專業，將國會馬戲團化。國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘回應，柯建銘這是酸葡萄心理。

柯建銘2日在社群平台Threads（脆）發文指出，去年國民黨主席朱立倫談及本次國民黨立委提名人選時，稱本次名單「年輕、專業、有代表性」，但昨天行政院長施政總質詢，國民黨新科立委的表現，卻是「陳腐、不專業、毫無準備」。

柯建銘表示，像國民黨不分區立委翁曉玲，具德國慕尼黑大學法學法學博士、清華大學教授資歷，卻對行政院長陳建仁說出「質詢是上對下關係」，此等毫無憲政法治觀念的驚世之語，國父孫中山先生所創的五權憲法，行政立法兩權分立，「何來上下之分？」

柯建銘指出，國民黨桃園第一選區立委牛煦庭，昨天當場質詢身為天主教徒的陳建仁，平日對天主反省的內容，但國會殿堂是討論國政，「何時成了宗教法庭？」

柯建銘也提到，國民黨台中第六選區立委羅廷瑋，竟要求行政院要驗國人的尿液來檢測豬肉是否有乙型受體素，卻不知氣喘藥、感冒藥也有可能含有乙型受體素。

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柯建銘批評，國民黨這些新科立委，表面上新人新氣象，實際卻毫無準備，只得拿出老舊國民黨那套譁眾取寵、訴諸謾罵，毫無論述的問政方式，如此表現，實乃國之不幸。

對此，國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘回應，柯建銘這是酸葡萄心理，國民黨這幾位新科立委表現都有專業一面，像是翁曉玲很專業，羅廷瑋活潑、接地氣，講話蠻有見解，都是讓選民感到具有專業、親和力的立委，可能是因為國民黨團增加很多生力軍，柯建銘感到威脅，才這樣說。（編輯：林克倫、張若瑤）1130302