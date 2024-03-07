翁曉玲指學問他人無法評頭論足 吳思瑤：她自知理虧

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（中央社記者王揚宇台北7日電）國民黨立委翁曉玲今天說，時代在進步，總統選制也要與時俱進，而民進黨部分立委點名她和黨團所提強化國會監督法案毀憲亂政，也批評她沒專業等，她一笑置之，「我的法學素養和學問，輪不到這些人來評頭論足」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，時代在進步，但只有國民黨沒進步還大大退步，翁曉玲在網路上被封為驚世立委，而「翁曉玲說不跟我們這些人計較、不繼續理論」，應該是自知理虧、站不住腳，想收束戰場，翁曉玲應好好反省其提出的主張，為何在法理上禁不起挑戰。

翁曉玲提案總統大選改二輪投票話題持續延燒，她今天在臉書撰文表示，近來民進黨部分立委和綠媒人士，點名她和國民黨立法院黨團提出的強化國會監督法案毀憲亂政，又批評她是沒專業、沒學問。面對這些指教，她一笑置之，「我的法學素養和學問，輪不到這些人來評頭論足」。

翁曉玲說，她的法學著作、博士論文全部上網公開，敬請有興趣找碴的讀者趕緊去買，庫存不多了，只是得花不少錢。

至於總統二輪投票制修法，翁曉玲認為，時代在進步，總統選制也要與時俱進，總統選舉採相對多數一輪投票制已近30年，然而這樣選出的總統只有少數的選民支持，缺乏穩固的民意基礎，有代表性不足的問題，政府也難穩定運作。她提到，既然現行總統選制需要改進，是否須要修憲，她認為應無必要。

對此，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪指出，確實時代在進步，但是只有國民黨沒有進步，而且還大大退步。

吳思瑤認為，翁曉玲應當是知道理虧、法虧、站不住腳，也想要收束這樣一個戰場，希望翁曉玲好好檢視、反省其提出的主張，為何在法理上禁不起挑戰，況且這樣的批判不只來自於民進黨立委，國民黨資深立委也對翁曉玲提出的總統二輪投票持相對保留態度。

吳思瑤指出，翁曉玲想收束戰場，想消消氣、消消火這都是好事，樂見翁曉玲願意暫時收束發言，也希望能打從心裡檢視，為何社會對其觀點持反感、不予認同的態度。

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針對總統選舉改為二輪投票，吳思瑤說到，不要一再挑戰憲法，中華民國憲法增修條文第2條條文好好看一看，民眾都懂的事情，法學博士、驚世立委應當也能懂，不要再硬拗。

中華民國憲法增修條文第2條規定，總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之，自中華民國85年第9任總統、副總統選舉實施。總統、副總統候選人應聯名登記，在選票上同列一組圈選，以得票最多之一組為當選。在國外的中華民國自由地區人民返國行使選舉權，以法律定之。（編輯：蘇志宗）1130307