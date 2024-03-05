民進黨團將提全面性國會改革方案 納議事革新面向

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（中央社記者王揚宇台北5日電）藍白陣營相繼提出國會改革法案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，國會改革要權責相符，在野黨所提國會改革法案反民主也違憲，民進黨團會提出全面性改革方案，包括議事革新、組織改革、國會空間改革等面向。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，對於國民黨、台灣民眾黨立法院黨團相繼提出國會改革法案，外界關心民進黨團的國會改革方案，以及國民黨團提藐視國會罪最重關3年等議題。

吳思瑤說，國會改革不是國會擴權，她觀察到藍白陣營提出的國會改革法案違憲、反民主，而談到國會改革，民進黨一再強調要權責相符。

吳思瑤舉例，關於在野黨要求總統至國會報告並備詢，這就是違憲主張，因為根據中華民國憲法增修條文規定，要求總統備詢並無憲法授權，而且立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告，並非詢答。

吳思瑤也說，在野黨提出國家通訊傳播委員會委員的任命指派要有政黨比例原則，但根據釋字第613號解釋及第645號解釋，若要針對國家通訊傳播委員會組織法用政黨比例為之，違反憲法權力分立原則，也違反獨立機關的建置目的，有違超然獨立機關的公信跟信賴。

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至於藐視國會罪部分，吳思瑤認為這是反民主，而且在執行面上很難認定，哪種類型的質詢叫做反質詢、如何界定官員不敬，難道中華民國台灣的立法院要要求官員唯唯諾諾、當乖乖牌，不能讓其勇敢為自己的政策說明與辯護，當然不是。

吳思瑤提到，相較在野黨反民主、違憲、針對性及選擇性修法，民進黨推出的國會改革方案絕對會是一個全面性、進步性的改革方案，且合理可行，民進黨團會從議事革新、組織改革和國會空間改革等面向，探討國會改革。（編輯：林興盟）1130305