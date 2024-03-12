朱立倫：國民黨改革 要內造化年輕化輕量化

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（中央社記者游凱翔台北12日電）國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨的改造將不斷進行，不論是中常會、中央委員會，包括黨代表等都必須改革，內部組織要走向內造化、年輕化、輕量化、扁平化。黨智庫不可能保持龐大組織，也會輕量化，並與外界合作，本週五將召開董事會改選。

國父孫中山逝世99週年，朱立倫上午在國民黨中央黨部獻花致敬。

針對國民黨改革，朱立倫受訪指出，智庫一定要大幅改造，第一要能走向內造化，並與立法院黨團、縣市政府對接；第二要年輕化，將新想法引進智庫。

此外，智庫不可能保持龐大組織，也沒有能力維持龐大經營費用，因此會輕量化，並與外界合作，本週五將召開董事會改選。

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朱立倫提到，國民黨的改造將不斷進行，不論是中常會、中央委員會，包括黨代表等都必須改革，黨內部組織要走向內造化、年輕化、輕量化、扁平化。現階段的立法院黨團、縣市長會議是國民黨兩大關鍵力量，必須協調與合作。

朱立倫表示，他擔任黨主席最重要目標就是希望國民黨好，將所有光環、好感度給國民黨從政人員，他願意背黑鍋與罵名。（編輯：黃瑞弘、張均懋）1130312