傳不滿韓國瑜太中立 陳玉珍：應了解藍委想法

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（中央社記者王承中台北8日電）傳國民黨立委陳玉珍不滿立法院長韓國瑜太過中立。陳玉珍今天表示，立法院長議事中立是應該的，但不表示不可以有自己意見。韓國瑜是國民黨不分區立委，當然要知道同黨立委的想法，所以她建議韓國瑜加入黨團群組。

鏡週刊今天報導指出，立法院長韓國瑜大走中立路線，儼然成為立院新公道伯，不但未加入國民黨團群組，立法院祕書長周萬來也多次跟藍委唱反調，引來同黨成員埋怨，國民黨立委陳玉珍就曾私下火力全開，向韓國瑜喊話「應聽聽藍委的想法」。

陳玉珍今天在接受媒體聯訪時指出，立法院長作為會議主席，議事中立是應該的，但不表示會議主席不可以有自己意見，她認為立法院長針對議題是可以有自己的價值判斷。

陳玉珍表示，她之所以會講出那些內容，是因為當初在討論國會改革，國民黨常被人詬病，少數時被輾壓，什麼法案都過不了，但在多數時，想要推的法案也過不了，這是藍營支持者所不能接受。

陳玉珍指出，立法院長既然是國民黨提名的不分區立委，當然也要知道國民黨及黨籍立委的想法，所以她才建議韓國瑜加入國民黨團的群組，如韓國瑜不方便加入的話，也可以找信賴的人加入，了解國民黨立委的想法。

陳玉珍說，在她提出問題後也沒人回覆，也沒有看到韓國瑜公開支持或反對，她沒有看到任何反饋的訊息。

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至於對話紀錄為何會外流，陳玉珍表示，她也不知道，群組成員都是立委還有兩位黨團助理。她個人講話光明磊落，任何人要拿她的話去用也可以，問她一下也不會反對，只是私下這樣她認為不妥當，報導前不知道這件事。

針對週刊報導內容提及，陳玉珍在黨團群組中表示「怎麼在野這麼久了還不懂得學習民進黨的長處？」，陳玉珍說，這句話肯定是有的，言語激烈也有，她很激烈，個性就這樣。（編輯：林興盟）1130408