雲林2鄉鎮長補選 韓國瑜輔選允諾協助地方發展

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）立法院長韓國瑜今晚為國民黨徵召麥寮鄉長候選人許志豪和無黨籍虎尾鎮長候選人林嘉弘輔選，他細數2人政見，強調地方要發展需要強力後盾，允諾會積極協助，加速地方發展。

許志豪和林嘉弘晚間分別在麥寮鄉和虎尾鎮舉辦造勢活動，韓國瑜、國民黨立委許宇甄、張嘉郡、丁學忠、謝龍介和雲林縣長張麗善等人輪流助講，與現場數百名支持者高喊「當選！」

韓國瑜說，許志豪和林嘉弘歷練豐富，2人對於地方發展提出許多政見，包括生育、交通和社福等，但許多政見需要靠縣府和中央努力，例如，濁水溪快速道路絕不可能一個鄉長之力可以完成，需要拜託縣府和立委協助。

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他以看中醫為例，「通則不痛、痛則不通」，一個鄉鎮長沒有跟縣政府配合，即使有三頭六臂也沒辦法，因此地方要加速發展，需要上下一條心。

韓國瑜指出，雲林縣3大生活圈分別為斗六、虎尾和麥寮，虎尾和麥寮正在蓬勃發展，此時鄉鎮長相當重要，5名立委願意做他們2人的後盾，張麗善也會協助地方建設，「選對的人、做對的事、走對的路」，懇求選民為了地方發展集中選票，建設更美好的雲林。（編輯：郭諭儒）1130408