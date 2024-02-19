麥寮鄉長補選 國民黨預計徵召前綠營議員許志豪

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（中央社記者黃國芳雲林縣19日電）雲林縣長張麗善推薦由國民黨徵召前民進黨籍雲林縣議員許志豪，參選麥寮鄉長補選；目前無黨籍的許志豪今天專程拜訪張麗善，雙方就未來麥寮鄉發展願景交流意見。

許志豪在鄉親敦促下表態參選麥寮鄉長補選，在拜訪張麗善、國民黨雲林縣黨部主委陳瑞雄後，張麗善、陳瑞雄共同推薦由國民黨徵召參與麥寮鄉長補選，並以最快速度報請中央黨部核定，盡速完成相關徵召作業。

許志豪今天在麥寮鄉代會副主席許高源等鄉代、前麥寮鄉長林世崇及麥寮農會等人陪同下，前往雲林縣政府拜訪張麗善，交流麥寮鄉未來發展願景。

張麗善致詞表示，前麥寮鄉長蔡長昆涉及賄選，被提當選無效之訴確定，麥寮鄉長需補選，這段時間有多數鄉親力薦，希望能邀約目前無黨籍的許志豪加入團隊共同打拚。

張麗善指出，她很欣賞許志豪擔任議員時理性問政的風格，質詢秉持實事求是、理性監督的精神，且對攸關麥寮發展的各項事務不遺餘力，對麥寮鄉未來發展而言，許志豪是不可或缺的人才。

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張麗善說，許志豪對麥寮鄉發展有願景，因此極力邀約加入團隊擴大服務層面，一起為鄉親謀福利，並建議接受國民黨徵召參選鄉長補選，許志豪也願意承擔起責任。

許志豪感謝鄉親支持及鼓勵投入麥寮鄉長補選，他說，與張麗善多次溝通，張麗善不僅很了解麥寮鄉，也提出許多遠景，對於麥寮人口成長，有很大進步發展空間，未來將會與縣府合作，讓麥寮更加繁榮發展。（編輯：郭諭儒）1130219