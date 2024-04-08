澳洲跨黨派國會議員訪團來台 將晉見蔡總統

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（中央社記者吳昇鴻台北8日電）澳洲跨黨派國會議員訪問團來台，外交部今天表示，訪團此行充分展現澳洲國會朝野對台灣的高度支持，他們將晉見總統蔡英文，並分別接受立法院長韓國瑜與外交部長吳釗燮款宴。

外交部上午發布新聞稿表示，澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席、眾議員紐曼（Shayne Neumann）及「情報暨安全聯席委員會」副主席、眾議員華勒斯（Andrew Wallace）率領跨黨派國會議員共5人於8日至12日訪台，將晉見總統蔡英文，並分別接受立法院長韓國瑜與外交部長吳釗燮款宴及拜會相關政府部會，外交部對此表達誠摯歡迎。

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外交部指出，訪團成員包括公共審計與監督聯席委員會主席、眾議員希爾（Julian Hill）、影子青年部長暨影子早期幼兒教育部長、眾議員貝爾（Angie Bell），以及參議員夏瑪（Dave Sharma）等。團員分屬執政工黨及在野聯盟，充分展現澳洲國會朝野對台灣的高度支持。

外交部表示，台灣與澳洲是印太區域共享民主自由價值的理念相近夥伴，兩國在經貿方面具高度互補性，雙方在能源、教育文化、科學研究、原住民族、運輸安全等領域交流密切。訪團此行將見證台灣民主社會，並持續深化台澳互惠互利的友好關係。（編輯：郭無患）1130408