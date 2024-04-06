軍方：T112戰鬥步槍 2025年陸軍採購首批2萬5000枝

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（中央社記者吳書緯台北6日電）為提升國軍5.56公厘戰鬥步槍性能，軍備局205廠研發T112戰鬥步槍，已於去年11月通過初期作戰測評。軍方高層將領透露，陸軍將於明年度編列預算，採購第1批2萬5千枝T112戰鬥步槍。

目前國軍第一線戰鬥部隊所使用的步槍為T91戰鬥步槍，勤務部隊及新兵訓練所使用的步槍則是T65K2突擊步槍，口徑均為5.56公厘；T65K2步槍自1980年代末期生產至1990年代末期，亦是近30年來，許多人服兵役期間所接觸到的第1種槍枝。

軍方將領透露，陸軍將編列預算，自明年起採購第1批2萬5千枝T112戰鬥步槍，供第一線地面主戰部隊換裝；至於是否包含光學瞄準具、前握把等配件，這位將領僅表示「依軍種需求而定」。

中央社記者近期赴高雄前鎮採訪軍備局生產製造中心第205廠，廠方近年配合高雄市政府「亞洲新灣區」計畫，以先建後遷方式逐步釋出前鎮區廠址，把產能機具遷建至高雄市大樹區的3處廠區，但研發能量未因搬遷而停滯。

T112戰鬥步槍曾於去年9月舉行的「2023年台北國際航太暨國防工業展」亮相，當時型號仍稱XT112戰鬥步槍；總統蔡英文觀展時，聽取軍備局對XT112的介紹，並親自提槍感受步槍的重量與設計。

此次軍備局提供媒體近距離拍攝的T112戰鬥步槍樣槍，仍與台北航太展所陳展的槍枝為同一枝；中央社記者實際試射T112戰鬥步槍後，發現扣壓板機時所需的力道，比起T91步槍還要重，而5段式伸縮槍托及多功能戰術護手的設計，可讓射擊者更易於托腮瞄準與握持槍身。

軍備局官員對中央社記者表示，T112戰鬥步槍當時在台北航太展亮相後，各方對這款槍曾提出建議，設計團隊採納各界意見後，調整T112戰鬥步槍部分機構，例如微調步槍右側的彈匣釋放鈕，4倍瞄準鏡瞄線在展出時是簡易十字形，但目前已具備簡易測距功能的刻線。

從T112戰鬥步槍上方俯視，可發現槍托處較T91步槍槍托厚實，易於射手貼腮。中央社記者吳書緯攝 113年4月6日

T112戰鬥步槍系統分析官李建霆中尉介紹，T112戰鬥步槍在設計時，全面納入人因工程，為因應作戰需求及讓左手射擊時易於操作，設計採左右槍機拉柄，左右側均有射擊模式選擇器（保險、單發、二連發及全自動）。

李建霆說，T112戰鬥步槍左右皆有彈匣釋放鈕、槍機固定鈕，槍身右方的拋殼窗增設拋殼偏向器，使射擊後的彈殼拋殼方向維持在射手的3點鐘前方向，讓射手在射擊過程中不會被彈殼燙傷。

李建霆並指出，T112戰鬥步槍的槍托調整為5段式的伸縮槍托，並且在槍托上方增加貼腮面積，利於射手調整槍托長短，貼腮瞄準射擊的姿勢更舒適，增加射擊穩定性與準確度。

針對T112戰鬥步槍與T91戰鬥步槍的差異，李建霆分析，從外觀而言，T112戰鬥步槍的護手改變為鋁合金的多功能護手，具有戰術滑軌，可依作戰需求搭配各式瞄準具、握把，增加配件擴充性，且使用多邊形加厚槍管。

李建霆指出，在100公尺的射擊平均散布面部分，T112戰鬥步槍為9.8公分，而T91戰鬥步槍是14.5公分，有效射程也自400公尺提升至600公尺，槍管壽限則由6千發提升為1萬發；而T65K2、T91的射擊模式均為單發、三連發及全自動，但是T112戰鬥步槍是單發、二連發及全自動。

李建霆表示，經美軍在戰場的實際經驗顯示，步槍三連發在射擊效應性上，第一發與第二發的彈著還可控制，但第三發的彈著散布面大過預期，徒增彈藥消耗；因此T112戰鬥步槍將三連發改為二連發，是在兼顧連發射擊效益與射擊穩定性所做的設計。（編輯：林克倫）1130406

搭配T112戰鬥步槍所研發的步槍雷指器。中央社記者吳書緯攝 113年4月6日