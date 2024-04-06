國軍新戰力：12.7公厘T112重型狙擊槍今年交付部隊

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（中央社記者吳書緯台北6日電）重型狙擊槍在戰場上扮演遠距離精準打擊任務，以及能對敵方重點區域、戰略和戰術目標實施破壞。軍備局所研製的12.7公厘T112手栓式狙擊槍，現已完成作戰測評，將於今年底製造完成並交付給國軍部隊。

為強化部隊精準作戰能力，國軍自民國108年起研製輕、重型狙擊槍，其中輕型狙擊槍已全數量產，交付軍方使用，而重型狙擊槍12.7公厘T112手栓式狙擊槍，預計於今年底完成製繳。

軍備局生產製造中心第205廠近期對外界公開國造輕兵器研製成果，並公開試射12.7公厘T112手栓式狙擊槍，12.7公厘狙擊彈擊發瞬間，身在試射室現場的中央社記者儘管戴著耳罩，也能感受到大口徑狙擊彈的聲響威力。

T112重型狙擊槍副計畫主持人蔡慶嵩少校介紹，T112重型狙擊槍的研發緣起，是為了提升國軍狙擊戰力，軍備局開發殺傷力大、高精度，可遠距精準擊中敵軍重要目標或物資的狙擊武器，達到有效嚇阻敵軍，降低人員傷亡。

蔡慶嵩指出，T112重型狙擊槍全槍總重12公斤，採用10發彈匣給彈，作動方式採用手栓式，也就是「打一發、拉一發」的發射方式，有效射程達到2000公尺；考量到全槍長度在人員運輸攜行時，會比較不方便，因此槍托採可折疊式設計，同時槍托的貼腮墊與底板，都可配合射手習慣微調。

國軍也有使用的美製M82A1重型狙擊槍，同樣是口徑12.7公厘，作動方式為半自動，讓外面不免會將M82A1與T112重型狙擊槍一同比較，甚至好奇軍備局在研發過程中，是否「參考」M82A1狙擊槍的設計。

205廠研發人員指出，軍備局在研發過程中蒐集國際上正在量產服役的手栓式狙擊槍相關資料，此次國造狙擊槍研發案，是從輕型狙擊槍、到重型狙擊槍進行系統性發展，從7.62公厘T108輕型狙擊槍完成產製後，軍備局累積足夠經驗與研發能量，接續設計重型狙擊槍。

研發人員指出，研製重型狙擊槍在挑戰在於口徑變大後，槍體各零件的強度及壽限，都必須重新測算設計，並按照設計性能要求逐一驗證；T112重型狙擊槍的槍管、槍機組件，皆以國造為主，腳架、瞄準鏡則採通過驗證的市售產品搭配。（編輯：林克倫）1130406