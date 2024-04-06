軍備局205廠搬家 國造輕兵器研製不中斷

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（中央社記者吳書緯台北6日電）軍備局205廠擔綱產製國軍輕兵器與彈藥的重責大任，近年配合都市發展搬遷中，但仍將依計畫在年底前，完成T112重型狙擊槍生產，以及明年起量產T112戰鬥步槍。

軍備局生產製造中心第205廠的前身，可以上溯至清同治元年（1862年）創立於上海松江的松江砲局，民國37年底遷至高雄現址，組織隸屬屢經更迭，直至民國92年改為現名，專責國軍40公厘（含）以下口徑的輕、重兵器，彈藥、各式發射藥以及戰鬥個裝的研發與生產。

205廠近年配合高雄市政府「亞洲新灣區」計畫，以先建後遷方式，將位於前鎮區的廠址遷移至大樹區的3處營區。

中央社記者於3月底造訪205廠位於高雄前鎮的光中營區，營區內已有民間大卡車進進出出，協助載運即將搬遷的生產機具，槍彈自動化產線雖仍在生產5.56公厘子彈，但相關機具有些已被別上標籤，註記好未來在新廠房的安裝位置；記者當天試射T112戰鬥步槍的地下測試場，也在採訪過後幾天開始搬遷。

根據國防部去年下半年送交立法院的報告指出，205廠在完成搬遷後，9公厘子彈的年產能將從300萬粒、增長到2000萬粒，7.62公厘子彈將從2400萬粒、增長到3200萬粒，5.56公厘子彈從2400萬粒、增長到4000萬粒，產線預計在明年12月以前復線生產。

至於輕兵器的重要零件生產方面，國防部報告揭露，目前在槍管、槍機、上節套、下節套、槍閂的年產量均各為2萬件，搬遷後的產能將成長到各4萬560件。（編輯：林克倫）1130406