軍備局研製105公厘戰砲車 國防部證實規劃建案量產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北31日電）軍備局近年啟動105公厘輪型戰車（戰砲車）研製案，國防部提交立法院書面報告書中，除了細數各項國造裝備成果，也披露戰砲車已在去年10月完成初期作戰測評，後續規劃建案量產。

國防部明天上午將赴立法院外交及國防委員會專案報告「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」，並備質詢，書面報告書已送抵立法委員辦公室。

國防部在報告書中分別說明「國機國造」、「國艦國造」、「地面裝備」及「不對稱戰力」等成效。

國機國造部分，以新式高教機為起始，由中科院與漢翔公司合作產製，全案生產66架，110年迄今已完成27架交軍，並將於115年完成全數交裝，促進國內航太產業加入軍機航材供應鏈，逐步推動後續各型軍機研發。

國艦國造部分，採取長期、分批策略，執行各型軍艦建造計畫，其中「新型兩棲船塢運輸艦 」、「新型救難艦」、「高效能艦艇」、「新一代輕型巡防艦」、「快速布雷艇」及「潛艦」等6案 ，均由中科院負責戰系裝備研製，船體由台船、龍德及中信公司分別製造，目前各案均依計畫期程產製交軍。

此外，地面裝備方面，100年起由軍備局生產製造中心第209廠，研發量產CM32/33裝步戰鬥車378輛、CM34裝步戰鬥車305輛，已於去年全數產製交軍；另外，研製「105公厘輪型戰車」，也於去年10月完成初期作戰測評，後續規劃建案量產。

國防部也提到，為提升軍種監偵部隊搜索、警戒及機動作戰能力，研發具備「輕、巧、活、快」特性的「偵搜戰術輪車」，計畫113年10月通過初期作戰測評，滿足軍種作戰需求。

同時，為強化部隊精準作戰能力，108年起研製輕、重型狙擊槍，其中輕型狙擊槍已全數量產交軍，重型狙擊槍已完成作戰測評，預計今年底完成製繳；T112新式戰鬥步槍搭配近戰、內紅點瞄準鏡及雷指器，提升快速接戰能力，於去年11月通過初期作戰測評。

國防部指出，為提升人員戰場生存能力，去年底完成新一代抗彈板研發，可抵抗共軍5.8公厘鋼心彈威脅，後續規劃量產交軍。（編輯：林淑媛）1130331