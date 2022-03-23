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軍備局：中科院研製105公厘砲塔 配賦戰砲甲車

2022/3/23 19:34
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（中央社記者游凱翔台北23日電）軍方啟動105公厘輪型戰砲甲車研製案，軍備局近日指出，因民間公司一再拖延提交砲塔輸出許可，目前正由202廠研製新式火砲，預計112年6月起小批量砲管試製，並規劃在113年至125年間生產282輛戰砲車。

軍方人士日前指出，105公厘輪型雲豹戰砲甲車符合台灣作戰環境，也具備跨區增援、快速打擊及不對稱作戰能力，將編裝在新成立聯合兵種營，同時軍備局也進行機具更新，以達成砲塔、砲管自製的目標，也與國家中山科學研究院合作，進行全車整合設計，降低研發風險。

不過，為了打造2輛樣車，將對外採購2門M68A2火砲。根據軍備局提交給立法院的預算解凍報告書中指出，中科院在民國109年7月與民間公司簽約籌購2門火砲，依約必須在去年3月2日繳交契約文件、7月16日繳交砲管，但廠商迄今仍未交貨，10月5日辦理解約，並依規定沒入履保金、停權及追繳違約金。

軍備局指出，由於這家公司一再拖延提交輸出許可，因此改以符合陸軍整體規劃書需求的M68A1型火砲為備案，並由中科院、軍備局202廠共同研製XT112 105公厘新式火砲塔，預計112年3月完成相關機具建置，112年6月起小批量砲管試製。

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軍備局提到，陸軍規劃在113年至125年間統籌建構282輛105公厘戰砲車，其中陸軍222輛、海軍60輛，屆時112年6月小批量砲管試製後，就可配合軍種需求進行製造。

另外，軍備局202廠也正進行鎢心穿甲彈的新型彈藥開發，已在去年2月至4月驗證，穿甲效能可由貫穿450公厘均質鋼板提升至500公厘，可依作戰需求擊毀共軍63A式水陸坦克及05式兩棲突擊車。（編輯：林興盟）1110323

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