陸射劍二飛彈首次參與演訓 4/9九鵬實彈射擊

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北4日電）陸軍4月將執行年度飛彈精準射擊訓練，知情人士今天披露，由中科院研發量產的「野戰防空系統」（陸射劍二飛彈），4月9日將於屏東九鵬基地首次參與實彈射擊訓練，並規劃射擊3枚實彈。

中共頻對台文攻武嚇，以機艦侵擾台灣防空識別區、不時逾越台灣海峽中線，已嚴重衝擊區域和平穩定；國軍為防範中共犯台，除制度改革並深化訓練，亦對外軍事採購並強化國防自主。

知情人士指出，軍方4月初將執行年度飛彈精準射擊訓練（雷霆、神鷹、神弓操演），並實彈射擊地獄火、雷霆兩千、刺針飛彈等各式彈藥，但較特別的是，編列於「海空戰力提升計畫採購特別條例」預算中的「野戰防空系統」（陸射劍二飛彈），去年5月由國家中山科學研究院交裝陸軍後，4月9日將在屏東九鵬基地首次參加實彈射擊演訓。

根據陸軍上月送抵立法院的報告披露，陸軍已向中科院承租靶機，並自今年起規劃每年實彈射擊1次陸射劍二，預劃射擊3枚飛彈、1次追瞄，共4個拖靶。

軍方人士說明，陸射劍二飛彈系統是用以汰換民國76年成軍，現已面臨壽期及消失性商源的檞樹防空飛彈與萊茲雷達系統。

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軍方人士指出，陸射劍二為天劍二型飛彈衍生型，系統由接戰管制車、相列雷達車（中科院自製的蜂眼雷達）、發射車及運彈車所組成，以通信系統實施構連，由接戰管制車指揮，執行目標偵蒐、航跡融合、威脅評估、目標分配及接戰任務。

性能部分，陸射劍二有效射程可達15公里，車組可於偵搜範圍執行360度搜索追蹤及監控，具備可掌握敵軍定翼機、旋翼機、無人載具和巡弋飛彈的偵測能力，亦可與現役復仇者飛彈、雙聯裝刺針飛彈整合，強化區域防空能力。（編輯：林克倫、翟思嘉）1130404