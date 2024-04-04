專家：陸射劍二部署全台 完備中低層防空間隙

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北4日電）陸射劍二防空系統將於4月9日首次參與演訓，專家學者分析，陸射劍二的部署，等同於完備台灣中低層防空的間隙，並能夠與復仇者飛彈、刺針飛彈等軍備「高低配」，強化區域防空戰力。

陸射劍二飛彈系統為天劍二型飛彈的衍生型，目的是汰除已屆壽期的檞樹防空飛彈，去年5月由中科院撥交陸軍後，本月9日將首度參與演訓，並在屏東九鵬地區射擊3枚實彈，標靶為中科院靶機；據了解，陸射劍二有效射程可達15公里，具備掌握敵軍定翼機、旋翼機、無人載具和巡弋飛彈的偵測能力。

已退役的前空軍飛彈預警中心指管長周宇平上校接受中央社訪問表示，隨著移編空軍的鷹式飛彈汰除，軍方早已規劃以同是機動型的天弓三型飛彈系統，彌補部分中低空防空的罅隙，也讓台灣的陸基飛彈防空網，涵蓋更遠、打擊能力更迅速。

周宇平提到，加上天劍二型飛彈陸射系統（陸射劍二）的量產部署，使得以前僅有短程（野戰）防空系統的陸軍與海軍陸戰隊，能具備中程防空能力，反制敵空襲的能力也增加，對地面部隊的戰力維持有極為正面幫助。

國防部智庫、國防院學者舒孝煌指出，陸射劍二飛彈由陸軍採購部署，搭配中科院研製的蜂眼雷達，藉部署關鍵區域應對敵直升機、無人機等目標。

舒孝煌分析，由於國造天弓與美製的愛國者飛彈，應對的威脅為高空及高高空目標，在經濟效益及成本考量下，「陸射劍二的部署，等同是完備中低層防空的間隙」，並能與復仇者飛彈、刺針飛彈等軍備「高低配」，強化區域防空戰力。

日前外界曾討論，台灣既已擁有陸射劍二，為何還要對美籌購4套「國家先進防空系統」（NASAMS）。綜合學者觀點 ，陸射劍二的射程為15公里、NASAMS射程則約40至50公里間。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲說明，NASAMS與陸射劍二相較類似，均能涵蓋中低空目標，但最大差異在於，NASAMS除能接收樂山雷達站的訊息執行防空任務外，亦能同時發射愛國者、AIM-120先進中程空對空導彈（AMRAAM）、AIM-9X響尾蛇和AMRAAM增程型導彈，增加許多戰術彈性，並形成小型的區域防空中心。

但揭仲提到，因為台灣僅購置4套，仍無法大量部署全台各地，因此仍需要有類似陸射劍二防空系統，才能對台灣形成綿密防空網。

周宇平指出，NASAMS的效果會比陸射劍二要好，但因購買數量較少，部署方式也會有所不同，可能針對機場中樞等要地防禦；舒孝煌提到，NASAMS經烏克蘭戰場驗證後有其效用，部署方式也能讓台灣參考，例如短程防衛由NASAMS、陸射劍二甚至刺針等擔當，後方則由愛國者、天弓負責中高空防衛。

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綜觀全台防空飛彈各自擔負的任務，國防院學者蘇紫雲指出，戰略面，長程與高高空防空，由天弓與愛國者飛彈擔當；中高空由陸劍二與即將購入的NASAMS負責；中低空與短程則由天兵系統、復仇者或刺針飛彈負責。

蘇紫雲說明，國造天弓三型飛彈，依照相關資訊，射高45公里、200公里射程；天弓二型，射高約30公里、射程大於150公里；愛國者三型增程型（ MSE）射高約50公里、射程180公里；愛國者二型射高約30公里、射程160公里；而大量部署的陸射劍二射程約15公里、NASAMS射程約40到50公里，再往下還有刺針及復仇者系統。（編輯：林克倫）1130404