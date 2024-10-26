美售台防空裝備 專家：助因應無人機等新一代空中威脅

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（中央社記者吳書緯台北26日電）美國政府公告軍售台灣先進地對空飛彈系統，以及AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達系統等3項軍售案。軍事學者分析，此次軍售案將提升國軍首都防衛與防空預警能力，可有效因應中共匿蹤戰機、小型無人機、巡弋飛彈等新一代空中威脅。

根據美國國防安全合作署（DSCA）新聞稿，台灣購買3套先進地對空飛彈系統（NASAMS）及相關設備，包括3套哨兵雷達系統（AN/MPQ-64F1）、123枚中程先進空對空飛彈延伸射程版（AMRAAM-ER）等。

已退役的前空軍飛彈預警中心指管長周宇平上校接受中央社訪問表示，3套NASAMS將會布署在台北，成為防衛首都的利器，主要是應對巡弋飛彈、次要則是應對軍機，且3套系統的數量，將能夠在平時均維持有1套系統可進行戰備任務。

周宇平分析，空軍已將各式雷達情資及防空飛彈系統整合為「寰網系統」，NASAMS的關鍵在於能否與「寰網系統」進一步整合，讓各系統都能使用NASAMS所獲得的情資，並能統一指揮運用。

國防院副研究員舒孝煌指出，台灣面臨中共匿蹤戰機、小型無人機、巡弋飛彈等新一代空中威脅，加上需要防禦進襲首都的共軍直升機，美國此次軍售主要是提升國軍防空能力；而AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達系統皆能全自動操作，可大幅減輕人員負擔，亦能機動部署。

舒孝煌表示，AN/TPS-77雷達系統採用L頻段，屬長距離偵測雷達，最大偵測距離可達470公里，對於雷達截面積較小的飛行器有良好偵測能力；AN/TPS-78雷達系統是以S波段運作，偵測距離約444公里，針對低空目標如巡弋飛彈、無人機等有更佳偵測效果。

至於NASAMS，舒孝煌提到，國造陸射劍二防空系統屬於陸軍機動布署的防空系統，空軍在鷹式飛彈系統除役後，中、高空層防禦有愛國者、天弓系列防空飛彈，透過軍購NASAMS能補足中、短程防空能力，其哨兵雷達系統偵測距離為120公里左右，配備的中程先進空對空飛彈延伸射程版（AMRAAM-ER）射程應有50公里。

舒孝煌提到，美國宣布售台的NASAMS，除了可使用中程先進空對空飛彈延伸射程版（AMRAAM-ER）外，還可以兼容AIM-120、AIM-9X以及IRIS-T等型飛彈，在後勤上具有通用性，未來若能兼容國造天劍一型、天劍二型飛彈，不僅能強化國防自主也能增加防空系統的備彈數。

至於傳出空軍近年要汰除35快砲、20機砲等防空砲，舒孝煌表示，NASAMS雖然可以有效消滅低空進襲目標，但全都使用飛彈應對無人機，成本仍略顯高昂，俄烏戰爭經驗顯示，第一人稱視角（FPV）無人機對於機場、彈藥庫等設施都是嚴重威脅，若能將35快砲和NASAMS進行整合，將可建立更完整的防空能力。（編輯：林克倫）1131026