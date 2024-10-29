美台商會評美對台先進飛彈等3項軍售 可助台灣防空現代化

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（中央社記者石秀娟華盛頓28日專電）美國政府日前通過3項對台軍售，包括先進地對空飛彈系統（NASAMS）與AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達系統。美台商業協會會長韓儒伯今天說，這項重要進展是台灣防空架構現代化的一大步。

長期關注美國對台軍售的美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）今天發布新聞稿，肯定美國總統拜登（Joe Biden）政府、與總統賴清德政府推動這些軍售案。

韓儒伯指出，這3項軍售案顯示，拜登政府顯著增強台灣防衛的面向，從應對傳統武力攻擊，擴展到應對各種可能的軍事威脅。

美國國防安全合作署26日宣布，這3項對台軍售總價值為19億8800萬美元（約新台幣637億7000萬元），包括3套NASAMS及相關設備，約11.6億美元、及AN/TPS-77、AN/TPS-78 雷達系統，總價為8.28億美元。

其中，3套NASAMS及相關設備，包括3套哨兵雷達系統（AN/MPQ-64F1）、123枚中程先進空對空飛彈延伸射程版（AMRAAM-ER）、2組AMRAAM-C8導引模組、及4套多功能資訊發布系統（MIDS）等。

韓儒伯指出，NASAMS防空系統將整合到台灣的防空架構，包括愛國者3型飛彈及天弓飛彈。AMRAAM-ER提供更廣泛的防禦範圍，可使用於台灣的F-16機隊。

他說，未來台灣空軍需要採購大量AMRAAM-ER、及AIM-9X飛彈，確保NASAMS系統和現代化的F-16機隊有足夠彈藥，應對潛在衝突。

此外，韓儒伯說，雷達設備可提升台灣對周邊空中、海上、及飛彈的監測能力，更有效追蹤解放軍運用「灰色地帶」策略對台灣構成的威脅，改善台灣軍隊獲取可操作情報的能力。雷達的機動性有助在作戰中不易被摧毀、並提升效能。（編輯：唐佩君）1131029