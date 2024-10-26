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拜登第17度對台軍售 NASAMS防空飛彈與雷達約637億

2024/10/26 09:42（10/27 08:31 更新）
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圖為荷蘭軍方使用國家先進地對空防空飛彈系統發射AIM-120先進中程空對空飛彈。（圖取自維基共享資源，作者：Ministerie van Defensie，CC0）
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（中央社記者石秀娟華盛頓25日專電）美國國防安全合作署今天宣布最新對台軍售，總價為19.88億美元（約新台幣637.7億元），包括國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）及相關設備，總價11.6億美元，以及AN/TPS-77、AN/TPS-78 雷達系統及相關設備，總價8.28億美元。

美國國防安全合作署（DSCA）今天晚間發布新聞稿指出，國務院已批准這項軍售案。這是美國總統拜登（Joe Biden）任內第17度對台軍售。（編輯：唐佩君）1131026

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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