拜登第17度對台軍售 NASAMS防空飛彈與雷達約637億
2024/10/26 09:42（10/27 08:31 更新）
（中央社記者石秀娟華盛頓25日專電）美國國防安全合作署今天宣布最新對台軍售，總價為19.88億美元（約新台幣637.7億元），包括國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）及相關設備，總價11.6億美元，以及AN/TPS-77、AN/TPS-78 雷達系統及相關設備，總價8.28億美元。
美國國防安全合作署（DSCA）今天晚間發布新聞稿指出，國務院已批准這項軍售案。這是美國總統拜登（Joe Biden）任內第17度對台軍售。（編輯：唐佩君）1131026
延伸閱讀拜登第17度對台軍售 府：展現美國堅定承諾美對台軍售彈簧刀等2款攻擊無人機共116億元 國防部：建構戰術新選項台灣對美軍購攻擊無人機飛彈系統 118年前完成交運美國防部監察長：美對台灣運交軍備不堪使用 阻礙安全合作美國援台軍備不堪使用 五角大廈：汲取經驗改善流程雷神虛報軍售價格 顧立雄：美國沒有把我們當「盤子」美售台防空裝備 專家：助因應無人機等新一代空中威脅
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台灣對美軍購攻擊無人機飛彈系統 118年前完成交運