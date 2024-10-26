美宣布防空飛彈等3項軍售 國防部：有助提升防衛韌性
2024/10/26 10:01（10/26 10:09 更新）
（中央社記者吳書緯台北26日電）國防部今天表示，美國政府於美東時間25日公告，「先進地對空飛彈系統」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」等3項對台軍售案，進行知會國會程序；國防部指出，軍售有助於國軍持續提升防衛韌性。
國防部今天透過新聞稿指出，美國政府於美東時間25日公告，將就總額19億8800萬美元的「先進地對空飛彈系統」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」等3項對台軍售案，進行「知會國會」程序。
國防部指出，面對中共於台海周邊頻密的軍事行動，美方供售的「先進地對空飛彈系統」，具備自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合能力，經烏俄戰爭實戰驗證，有助於提升國軍整體防空作戰效能；另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與國軍現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障國土安全。
國防部進一步指出，美國政府基於台灣關係法與「六項保證」對台軍事售予，將有助於國軍持續提升防衛韌性，共同維護台海及印太區域的和平穩定，國防部表示誠摯感謝。（編輯：楊凱翔）1131026
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