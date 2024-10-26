拜登第17度對台軍售 府：展現美國堅定承諾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北26日電）美國政府再度宣布對台軍售，總統府表示，這是美國總統拜登（Joe Biden）上任後第17度對台軍售，更是任內最大筆軍售案，再次展現美國政府對台灣安全的堅定承諾，也感謝美國持續提供國防所需武器。

美國政府美東時間10月25日公告，將就總額19億8800萬美元的「先進地對空飛彈系統」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」等3項對台軍售案，進行「知會國會」程序。

總統府發言人郭雅慧今天透過新聞稿表示，台灣強化自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，總統府感謝美國政府基於台灣關係法及「六項保證」，持續提供台灣國防所需武器。

郭雅慧說，此次軍售是拜登政府自2021年上任以來，第17度對台軍售，也是美國總統拜登上台後最大筆軍售案，再次展現美國政府對台灣安全的堅定承諾；台灣將持續強化自我防衛，維護以規則為基礎的國際秩序，確保印太地區的和平、穩定與繁榮。（編輯：楊凱翔）1131026