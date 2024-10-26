美將售台先進防空系統 經烏克蘭實戰驗證、亞太僅澳洲印尼有

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）五角大廈今天表示，美方已同意一項20億美元對台軍售案，包括首度對台運交「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS），這套系統已在烏克蘭經歷實戰測試。

路透社報導，美國國防安全合作署（U.S. Defense Security Cooperation Agency）表示，這項新軍售案包含11.6億美元（約新台幣372億元）的飛彈系統和約8.28億美元（約新台幣265億元）的雷達系統。五角大廈表示飛彈系統主要承包商將是雷神公司（RTX）。

國防安全合作署聲明提到：「這項擬議軍售案能支持收受方持續力求將武裝部隊現代化及維繫可靠防禦能力，從而符合美國國家、經濟和安全利益。」

「這項擬議軍售案將協助增進收受方的安全，有助維持區域政治穩定、軍事平衡和經濟進步。」

聲明還表示，出售的飛彈系統包含3套國家先進地對空飛彈系統的中程防空方案，用的彈種是先進中程空對空飛彈（AMRAAM）的地對空增程型。

國家先進地對空飛彈系統已在烏克蘭經歷實戰測試，隨著對這套系統的需求增加，銷售這套系統代表美國向台出口防空系統出現顯著升級。

美國政府不願具名的消息人士告訴路透社，國家先進地對空飛彈系統對台灣來說是一款新武器，目前亞太區域只有澳洲和印尼在使用。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1131026