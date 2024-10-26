拜登最大筆對台軍售 美：增強防衛及與美協同作戰力

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（中央社記者石秀娟華盛頓26日專電）美國國防安全合作署25日宣布最新對台軍售，共約19億8800萬美元（新台幣637億7000萬元），是美國總統拜登任內金額最大的一筆。將可增強防衛、提升與美協同作戰力、改善中長程空中監視能力。

根據美國國防安全合作署（DSCA）的新聞稿，台灣購買3套先進地對空飛彈系統（NASAMS）及相關設備，總價11.6億美元，主要由雷神（Raytheon）承包。

新聞稿指出，這3套防空飛彈系統包括，3套哨兵雷達系統（AN/MPQ-64F1）、123枚中程先進空對空飛彈延伸射程版（AMRAAM-ER）、2組AMRAAM-C8導引模組、以及4套多功能資訊發布系統（MIDS）等設備。

美國國防安全合作署說，這項軍售將有助台灣應對當前和未來威脅，增強防衛空域、促進區域安全，並透過NASAMS計畫，提高與美國的協同作戰能力。

台灣也購買AN/TPS-77、AN/TPS-78 雷達系統，總價為8.28億美元。新聞稿指出，這項方案將為中至長程空中監視提供多功能地面雷達設備。

根據「美台商業協會」（US-Taiwan Business Council）的統計，拜登（Joe Biden）自2021年8月通過第一筆對台軍售至今，至9月16日共通過價值約57億900萬美元的對台軍售案。加上最新的第17筆，總金額約為76億9700萬美元。（編輯：韋樞）1131026