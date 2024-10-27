拜登第17度對台軍售 中國外交部：已提嚴正交涉

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（中央社台北27日電）美國政府25日宣布對台軍售，總價為19.88億美元（約新台幣637.7億元），是美國總統拜登上任後第17度對台軍售。中國外交部表示強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部官網26日晚上以發言人名義，發布「就美國批准向中國台灣地區出售19.88億美元武器答記者問」。

這份新聞稿指出，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

該名發言人稱，美國執意「以台制華」、「以武助獨」，與美方領導人的「不支持台獨」表態完全背道而馳，與雙方穩定中美關係的努力完全背道而馳。

他說，中方敦促美方立即停止武裝台灣，立即停止破壞台海和平穩定的危險行徑。中方將予以堅決反制，並將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

美國國防安全合作署25日宣布最新對台軍售，總價為19.88億美元，包括國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）及相關設備，總價11.6億美元，以及AN/TPS-77、AN/TPS-78 雷達系統及相關設備，總價8.28億美元。（編輯:陳鎧妤/謝怡璇）1131027