彭博：台灣將向美採購1000架攻擊無人機

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）彭博報導，台灣已與美國政府簽署正式協議，將可向空境公司（AeroVironment）和Anduril Industries公司採購多達1000架攻擊無人機，以助削弱中國可能的攻擊。

彭博（Bloomberg）引述瞭解這項交易的業內人士說法報導，台灣於今年9月底簽署「發價書」，即簽約述明數量、價格和交貨日期之前的步驟。消息人士說，合約可能很快就會簽署。

美國國務院發言人不願針對任何未定的台灣軍售案置評。

攻擊無人機在現代戰爭中迅速成為重要組成部分。俄羅斯與烏克蘭軍隊都部署數以千計無人機來刺探對方情報和攻擊；伊朗今年4月也出動無人機攻擊以色列。

曾任美國太平洋司令部作戰主任的退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）說，這些交易顯示「台灣和美國都從烏克蘭戰爭學到重要一課，並將所學化為未來的採購案」。蒙哥馬利現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深主任，曾到台灣評估防衛需求。

美國國務院今年6月通知國會，已批准銷售多達291套Anduril公司的ALTIUS 600M-V無人機，價值約3億美元，以及多達720套空境公司的彈簧刀300 B型無人機（Switchblade 300 B），價值約6000萬美元。

Anduril公司表示，ALTIUS 600M-V是一款多重任務飛機，可讓單一操作員控制多架無人機，航程約達160公里，飛行時間近兩小時。

空境公司僅有4磅（約1.8公斤）重的彈簧刀300型號可徘徊在目標上空達20分鐘，且配備專門的反裝甲彈頭，航程約達30公里。

台灣駐華府代表處和美台商業協會（US-Taiwan Business Council）都不願置評。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1131029