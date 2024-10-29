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對美軍購攻擊型無人機 國防部：已進入最後訂約階段

2024/10/29 13:48（10/29 14:25 更新）
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美國對台軍售彈簧刀300型及ALTIUS 600M-V兩款攻擊型無人機系統。（中央社製圖）
美國對台軍售彈簧刀300型及ALTIUS 600M-V兩款攻擊型無人機系統。（中央社製圖）
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（中央社記者吳書緯台北29日電）美國對台軍售685架人員殺傷、291架反裝甲的攻擊型無人機，國防部今天指出，目前美方正在與廠商做最後訂約階段，實際交易情形，視訂約後依計畫執行。

美國國防安全合作署（DSCA）6月18日公告，國務院已核准台灣請求購買的720套彈簧刀300型遊盪攻擊飛彈系統（Switchblade 300）及相關設備，約6020萬美元，以及至多291套ALTIUS 600M-V無人機及相關設備。

民國114年度國防部預算書顯示，國防部將採購685架人員殺傷型、291架反裝甲型「攻擊無人機飛彈系統」，另根據政府電子採購網10月15日公布2項的決標公告，分別為「攻擊型無人機飛彈系統，人員殺傷型」、「攻擊型無人機飛彈系統，反裝甲型」，決標金額各新台幣17億4228萬元、決標金額為35億3522萬元，而得標廠商皆為美國在台協會（AIT）。

國防部今天召開例行記者會，媒體詢問有關彭博社報導，台灣向美國採購攻擊型無人機，已在9月簽署正式合約前的「發價書」（LOA），這是合約簽署前的步驟，正式簽約才會列出採購具體數量、金額與交付日期，詢問國防部目前採購進度。

戰規司建軍規畫處處長翁予恒少將表示，目前美方正在與廠商做最後訂約階段，而實際交易情形，視訂約後依計畫來執行。（編輯：翟思嘉）1131029

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