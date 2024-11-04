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海馬斯多管火箭首批抵台 58砲指部接裝訓練中

2024/11/4 09:52（11/4 10:09 更新）
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圖為海馬斯多管火箭系統。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
圖為海馬斯多管火箭系統。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社記者游凱翔台北4日電）為強化跨區增援及源頭打擊能力，台灣對美軍購29套海馬斯多管火箭系統（HIMARS），軍方人士今天證實，首批已在10月運抵台灣，目前正由陸軍58砲指部實施接裝訓練中。

台灣對美軍購海馬斯多管火箭系統，原本數量為11套，因陸軍日前確定不增購40門M109A6（Paladin）帕拉丁自走砲，因此再增購18套海馬斯，總數達到29套。首批預計在今年至明年間籌獲。

軍方人士今天向中央社記者證實，首批海馬斯已在10月運抵台灣，目前正由陸軍58砲指部實施接裝訓練中；由於58砲指部目前建置裝備為國造的雷霆2000多管火箭，針對人力運用與調節，軍方仍在進一步規劃中。

根據美方日前發布對台軍售案細節，此案也包含射程可達300公里、具有導向功能的64枚陸軍戰術區域飛彈（ATACMS）。

國防部在112年國防報告書提及，接收首批11套後，將優先部屬台灣西部，並依據獲得期程，在北、中、南及澎湖作戰區皆分別各新增部署一個「多管火箭飛彈連」。

為確保操作師資及維修保養人員養成，根據113年度國防預算書刊載，派30名官兵赴美接受海馬斯多管火箭系統接裝訓練，自113年2月至113年10月間執行（訓練天數90天），目前相關受訓人員已經回台。（編輯：張良知）1131104

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