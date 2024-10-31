美方披露國軍官兵接訓海馬斯系統 陸軍不予評論

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（中央社記者吳書緯台北31日電）國軍對美採購海馬斯多管火箭系統，陸軍今年派官兵赴美受訓，美軍訓練單位8月在臉書粉絲專頁貼出相關照片；陸軍司令部今天回應，台美軍事交流屬常態性既定行程，均依年度計畫執行，援例不予評論。

台灣對美軍購29套海馬斯多管火箭系統（HIMARS），以及戰術區域飛彈（ATACMS）、精準火箭等軍備，預計民國113年至114年將先獲得首批11套海馬斯多管火箭系統。

依據113年度國防預算書披露，陸軍規劃今年2月至10月間，選派30名官兵赴美接受海馬斯多管火箭系統接裝訓練。

美國奧克拉荷馬州西爾堡（Fort Sill）為美軍野戰砲兵學校所在地，並駐紮砲兵旅、防空旅等單位。美軍訓練單位於8月9日在臉書粉絲專頁「Critz Hall, Fort Sill, OK」張貼文章與照片，貼文描述過去3週有幸訓練來自台灣、愛沙尼亞、羅馬尼亞的官兵；另一則貼文指出，共有23名來自上述3國的學員結業。

根據所貼照片可看見，身著國軍現役迷彩服的陸軍官兵，在訓場的海馬斯多管火箭發射車前，跟美方人員以及愛沙尼亞、羅馬尼亞等國軍人合影，並秀出各自國家的國旗；另有受訓上課照片，可看到中華民國國旗與各國國旗並列，以及國軍官兵操作武器等。

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針對美軍訓練單位公布陸軍官兵接受海馬斯多管火箭系統接裝訓練，陸軍司令部今天晚間回應，台美軍事交流屬常態性既定行程，均依年度計畫執行，援例不予評論。

中國網友「lfx160219」今天也在微博貼出取自「Critz Hall, Fort Sill, OK」所張貼的圖片，由於以中華民國國旗為背景的國軍受訓照片出現在微博，被眼尖台灣軍事愛好者發現，並引發台灣網友討論；後經回溯照片出處，發現是美軍訓練單位在8月間就已發文。（編輯：林克倫）1131031