微博出現海馬斯受訓照 中華民國美國等4國旗並列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北31日電）國軍對美採購海馬斯多管火箭系統，陸軍今年派官兵赴美受訓。中國網友今天在微博貼出官兵在美受訓照片，可看到同班受訓人員在訓場合影時，中華民國國旗與美國、愛沙尼亞、羅馬尼亞等國旗並列，十分醒目。

根據113年度國防預算書披露，陸軍規劃今年2月至10月間，選派30名官兵赴美接受海馬斯多管火箭系統接裝訓練。

中國網友「lfx160219」今天在微博貼出一系列疑似陸軍官兵在美國接裝訓練照片，宣稱是國軍在美國奧克拉荷馬州接受海馬斯多管火箭系統的操作訓練，並已經結業，且同班還有羅馬尼亞與愛沙尼亞的學員。

根據「lfx160219」所貼出的圖片，可看到身著國軍現役迷彩服官兵，在訓場的海馬斯多管火箭發射車前，跟美方人員以及愛沙尼亞、羅馬尼亞等軍人合影，並秀出各自國家的國旗；另有受訓上課照片，可看到中華民國國旗與各國國旗並列。

據了解，中國網友在微博所張貼國軍在美國受訓的照片，是取自美方訓練單位於8月在臉書粉絲專頁Critz Hall, Fort Sill, OK所張貼的文章，文中描述在過去三週有幸訓練來自台灣、愛沙尼亞、羅馬尼亞的官兵；另一則貼文指出共有23位來自上述3國的學員結業。

中央社記者今天下午向國防部求證上述照片是否屬實，截至出稿前尚未獲得回應。

為強化跨區增援及源頭打擊能力，台灣對美軍購29套海馬斯多管火箭系統（HIMARS），以及射程達300公里的戰術區域飛彈（ATACMS）、精準火箭等軍備。

根據規劃，國軍民國113年至114年將先獲得首批11套海馬斯多管火箭系統，另18套增購的海馬斯多管火箭系統，依據國防部近期送交立法法院的報告，預計於116年前提前獲得。（編輯：林克倫）1131031