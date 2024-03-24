軍備局研製全身型外骨骼系統 預計116年亮相

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（中央社記者游凱翔台北24日電）國軍啟動研製有「國軍鋼鐵人」稱號的全身型外骨骼系統，軍備局指出，全案將於民國116年亮相，預計籌獲兩套原型，並輔助膝、髖、肩、肘部位，提高單兵負重能力，應用重型武器操作、彈藥補給。

國防部軍備局研發外骨骼系統，專案名稱為「肌耐力增強型動力外骨骼系統研製與驗證」，已在民國109年至112年編列持續預算，軍方在110年10月首度對外展示，主要強化下肢負重能力，目前此案已結案。

根據民國113年度國防預算書刊載，軍備局再度啟動相關專案，並編列新台幣1億3700萬元、113年至116年持續預算，進行「野戰全身型動力外骨骼系統開發」，外骨骼動力系統專案已從過往下肢型衍生成全身型。

根據軍備局近期送抵立法院的專案報告書中進一步說明，113年執行「上肢機構開發與關鍵模組研製」；114年執行「非動力上肢外骨骼系統」研製；115年執行「野戰全身型動力外骨骼系統（肩關節）動力輔助外骨骼系統」；116年執行「野戰全身型外骨骼系統（肩+肘關節）動力輔助外骨骼系統」，將完成全身型機構的精進修調、組裝及機電整合測試。

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軍備局指出，此計畫關鍵技術包括骨骼結構、控制技術、續航儲能及人機整合等，由中科院整合協仲精機、星泰國際、璿星國際、中華航太、富伯生醫、台灣大學、交通大學、台灣科技大學、中原大學等研發團隊進行研製。

軍備局表示，第2期的全身型外骨骼度令系統，預計將籌獲兩套原型，相較第一期僅針對膝、髖部位輔助，第2期全身型則輔助膝、髖、肩、肘部位，可應用於重型武器操作、彈藥補給，不僅提高單兵負重能力、減少長時間肌力負荷，也增加單兵戰鬥時間及擴大執行任務能力。（編輯：蘇志宗）1130324