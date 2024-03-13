韓國瑜：尊重民主基金會改任期程 邀盧業中任執行長

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（中央社記者吳昇鴻、范正祥台北13日電）外傳台灣民主基金會6日公布董事會名單，綠營政黨代表比藍營多1席，但根據網站最新公告，藍綠代表同為4席。立法院長韓國瑜今天表示，尊重改任期程，期許能盡己之力做到超然專業，正努力邀請政大教授盧業中出任執行長。

台灣民主基金會於2003年6月17日成立，依照組織章程規定，基金會由董事13人至17人組成，董事會設董事長1人，立法院長、總統府秘書長、外交部長為當然董事，其餘董事包含產、官、學、政黨代表及非政府組織人士。民主基金會為外交部捐助單位，基金會的預算經董事會通過，送外交部依預算程序辦理，並送立法院審議。

以往基金會董事長依慣例由立法院長擔任，韓國瑜在2月1日當選立法院長後，對於能否接任基金會董事長引起不少討論。

有媒體報導稱，民主基金會3月6日公告變更新董事名單，未依組織章程以藍綠白政黨席次比例調整，政黨代表部分，綠營人士包含羅致政、陳建甫、賴怡忠、林靜儀及林飛帆，藍營人士有陳永康、蔡明忠、高思博、許育寧，民眾黨則為周台竹，綠營席次較國民黨多1席。

不過，民主基金會網頁目前已更新，政黨代表部分移除羅致政。外交部今晚指出，該基金會最新人事以其網站資訊為準，外交部已配合連結該基金會網站更新。

媒體報導，韓國瑜不滿綠營「自調」比藍營多1席而可能拒接民主基金會董事長，韓國瑜今晚透過臉書表示，尊重相關改任的期程，也期許若有機會爭取相關職務時，能盡己之力做到超然專業。

韓國瑜提到，近日正努力邀請、希望透過朋友的引薦，能正式獲得政大教授盧業中的首肯，出任基金會的執行長，借重盧業中厚實的學養、豐富的歷練，真正落實跨黨派、專業的為台灣鞏固民主與人權的實績，加強參與全球的聯繫。（編輯：張若瑤）1130313