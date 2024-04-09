吳釗燮款宴澳洲跨黨派議員訪團 強調台澳是重要夥伴

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（中央社記者吳昇鴻台北9日電）澳洲跨黨派國會議員訪問團來台，外交部今天表示，外交部長吳釗燮以台灣啤酒歡迎訪賓，並指出澳洲是台灣重要的合作夥伴，不僅在重要國際場合積極為台灣發聲，雙邊經貿與投資關係日漸緊密，盼攜手捍衛民主、自由、開放等普世價值。

外交部中午發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮8日晚宴歡迎澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席紐曼（Shayne Neumann，另譯：諾伊曼）及「情報暨安全聯席委員會」副主席華勒斯（Andrew Wallace）所率領的跨黨派國會議員訪問團一行5人。

吳釗燮以台灣啤酒歡迎訪賓，並於致詞時指出澳洲是台灣重要的合作夥伴，不僅在重要國際場合積極為台灣發聲，雙邊經貿與投資關係日漸緊密，愈來愈多台灣青年選擇赴澳洲留學及就業；澳洲也是印太區域的活躍成員，致力維護以規則為基礎的國際秩序，及捍衛民主、自由、開放等普世價值。

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紐曼表示，台澳同為印太區域的民主夥伴，雙邊經貿關係密切，兩國也具豐富的民間及文化連結。華勒斯則強調，澳洲與台灣同樣遭受他國經濟脅迫，但澳洲將持續與國際友人同一陣線，堅定支持台灣。

外交部指出，台澳雙邊近年來在經貿、投資、潔淨能源、教育文化、生技與科學研究、原住民族等領域的合作逐步深化，此次澳洲國會訪團來台更彰顯台澳兩國情誼深厚，未來雙方將持續致力促進互惠互利的友好合作關係。（編輯：張均懋）1130409