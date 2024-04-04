接受丹麥媒體專訪 吳釗燮籲尊重台灣人民自由意志

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（中央社記者吳昇鴻台北4日電）外交部今天表示，外交部長吳釗燮接受丹麥「貝林時報」專訪時強調，當前民主陣營團結對抗威權擴張，希望丹麥為民主國家的典範，能尊重台灣人民的自主意志，讓台灣人民自由選擇如何被稱呼，而非將民主台灣列為威權中國的一部分。

外交部上午發布新聞稿表示，部長吳釗燮日前接受丹麥「貝林時報」（Berlingske）專訪，針對近期丹麥政府將台灣人居留證上的出生地註記改為「中國」一事，呼籲丹麥尊重台灣人民自由意志，並正視國際公認兩岸互不隸屬的事實。

吳釗燮表示，曾於2019年赴哥本哈根出席民主峰會（The Copenhagen Democracy Summit 2019）並公開致詞，丹麥是他以部長身分首個造訪的歐洲國家，因此丹麥在他心中占有特殊地位。

吳釗燮說，當前民主陣營團結對抗威權擴張，希望丹麥為民主國家的典範，能尊重台灣人民的自主意志，讓台灣人民自由選擇如何被稱呼，而非將民主台灣列為威權中國的一部分。

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吳釗燮指出，台灣人民非常敬佩丹麥及許多歐洲國家對烏克蘭的支持，如同俄羅斯侵略烏克蘭，中國也正試圖併吞台灣，如果丹麥認為台灣應視為中國一部分，就是被中國利用，提供中國妄稱對台擁有主權的法律論述，使中國更能合理化對台動武的企圖，將台灣標註為中國的一部分對國際社會有深遠的影響，希望歐洲人民支持台灣對抗威權脅迫。

外交部表示，吳釗燮受訪時並朗讀德國牧師馬丁尼莫拉（Martin Niemöller）於1946年二戰時期的懺悔詩「沉默的代價」， 呼籲包括民主陣營審慎看待中國威權擴張對全球和平穩定的威脅，勿以姑息態度應處，因為威權擴張野心不會因此而停止，姑息不會帶來和平。（編輯：潘羿菁）1130404