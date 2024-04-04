更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴
生活

花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴

紅球旋風吹到南美館二館 南側入口現蹤湧人潮
文化

紅球旋風吹到南美館二館 南側入口現蹤湧人潮

首輛中軌應變網路車抵花蓮 斷網停電也能提供連繫協助救災
產經

首輛中軌應變網路車抵花蓮 斷網停電也能提供連繫協助救災

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
生活

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

接受丹麥媒體專訪 吳釗燮籲尊重台灣人民自由意志

2024/4/4 10:59（4/4 11:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外交部4日上午發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮日前接受丹麥「貝林時報」專訪，針對近期丹麥政府將台灣人居留證上的出生地註記改為「中國」一事，呼籲丹麥尊重台灣人民自由意志。（外交部提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年4月4日
外交部4日上午發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮日前接受丹麥「貝林時報」專訪，針對近期丹麥政府將台灣人居留證上的出生地註記改為「中國」一事，呼籲丹麥尊重台灣人民自由意志。（外交部提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年4月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北4日電）外交部今天表示，外交部長吳釗燮接受丹麥「貝林時報」專訪時強調，當前民主陣營團結對抗威權擴張，希望丹麥為民主國家的典範，能尊重台灣人民的自主意志，讓台灣人民自由選擇如何被稱呼，而非將民主台灣列為威權中國的一部分。

外交部上午發布新聞稿表示，部長吳釗燮日前接受丹麥「貝林時報」（Berlingske）專訪，針對近期丹麥政府將台灣人居留證上的出生地註記改為「中國」一事，呼籲丹麥尊重台灣人民自由意志，並正視國際公認兩岸互不隸屬的事實。

吳釗燮表示，曾於2019年赴哥本哈根出席民主峰會（The Copenhagen Democracy Summit 2019）並公開致詞，丹麥是他以部長身分首個造訪的歐洲國家，因此丹麥在他心中占有特殊地位。

吳釗燮說，當前民主陣營團結對抗威權擴張，希望丹麥為民主國家的典範，能尊重台灣人民的自主意志，讓台灣人民自由選擇如何被稱呼，而非將民主台灣列為威權中國的一部分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳釗燮指出，台灣人民非常敬佩丹麥及許多歐洲國家對烏克蘭的支持，如同俄羅斯侵略烏克蘭，中國也正試圖併吞台灣，如果丹麥認為台灣應視為中國一部分，就是被中國利用，提供中國妄稱對台擁有主權的法律論述，使中國更能合理化對台動武的企圖，將台灣標註為中國的一部分對國際社會有深遠的影響，希望歐洲人民支持台灣對抗威權脅迫。

外交部表示，吳釗燮受訪時並朗讀德國牧師馬丁尼莫拉（Martin Niemöller）於1946年二戰時期的懺悔詩「沉默的代價」， 呼籲包括民主陣營審慎看待中國威權擴張對全球和平穩定的威脅，勿以姑息態度應處，因為威權擴張野心不會因此而停止，姑息不會帶來和平。（編輯：潘羿菁）1130404

#丹麥
#台灣
#外交部
#吳釗燮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.10