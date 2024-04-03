英工黨影子副大臣訪台 吳釗燮：民主同盟應共同合作

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（中央社記者吳昇鴻台北3日電）英國工黨影子商業與貿易副大臣梁辛尼訪台，外交部長吳釗燮表示，俄烏戰爭造成全球嚴重經濟損失，面對威權主義擴張，民主同盟應共同合作。台灣與英國是共享民主自由價值的理念相近夥伴，雙方應持續深化合作促進區域和平與穩定。

外交部今天發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮2日晚宴歡迎英國「工黨台灣之友會」共同主席暨影子商業與貿易副大臣梁辛尼（Sonny Leong）為首的國會議員7人，感謝英國近年不分朝野高度關注台灣，並強調台海和平穩定的重要性。

吳釗燮表示，全球安全與繁榮緊密相依，俄烏戰爭造成全球嚴重的經濟損失。面對威權主義持續擴張，民主同盟應共同合作。台灣與英國是共享民主自由價值的理念相近夥伴，雙方應持續深化合作，促進區域和平與穩定。

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梁辛尼指出，台灣是自由民主的燈塔，除堅定守護人權及多元價值外，也是政權和平轉移的典範。英國將持續支持台灣實質參與國際，推動台灣以觀察員身分加入國際組織，並就再生能源、數位貿易及半導體科技等領域加強雙邊合作交流。面對國際情勢的快速變化及諸多挑戰，英國將秉持正面且務實的態度與台灣攜手共進。

外交部指出，該團是工黨影子內閣成員首度率團訪台，雙方曾就經貿投資發展、科研創新合作、教育學術交流等議題交換意見，並同意續深化台英雙邊各領域交流，合作確保印太區域的開放及繁榮。（編輯：翟思嘉）1130403